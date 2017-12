Stella Carbone, viaggio artistico nei deserti pietrificati delle industrie abbandonate

Stella Carbone è stata insignita del Premio finalisti al Nocivelli 2017

Stella Carbone, Frame, 2016, fotografia digitale con post produzione, 100 x 140 cm – premionocivelli.it/opera/frame

Può analizzare nei temi e nei contenuti l’opera da lei realizzata e presentata al Premio Nocivelli, illustrando le modalità operative che hanno portato alla realizzazione?

L’immagine proposta raffigura un interno di un insediamento industriale, una filatura, e fa parte di una serie di photo di macchinari da lavoro che appaiono come grandi mostri d’acciaio sopiti in attesa di un risveglio che la crisi dell’industria tessile a Prato ha reso sempre più lontano.

La post produzione scarnificando alcuni particolari, ha voluto poi evidenziare l’effetto del tempo che sembra polverizzare e immobilizzare questi ambienti luminosi che fino a pochi anni fa erano animati e pieni di rumori.

Stella Carbone

Cenni biografici

Da tempo mi interesso alla fotografia , ho frequentato vari workshop e in particolare ho fatto parte del gruppo “Senza Dimora Fissa”, laboratorio permanente di arte urbana, attivato da Andrea Abati nel 2006.

La mia attenzione va soprattutto alla pluralità delle culture presenti in città, all’evoluzione degli spazi urbani ed alla rappresentazione stessa dell’ambiente. Negli ultimi anni ho realizzato progetti quali:

– FRAMES, portfolio di immagini di ambienti e macchinari di un ex storico lanificio pratese, mostra personale di sole sei photo in grande formato, presso

CHI-NA, Prato;

– AFFITTASI, portfolio di photo di un ex lanificio pratese, presso Fonderia Cultart,, Prato;

– BADAIR, photostory di tre immagini sul tema “Aria e salute”,

vincitrice in questa categoria del concorso ImaginAIR indetto da EEA;

– PRATO GIARDINI DI VIA COLOMBO, ORE 9, photo in analogico b/n di un gruppo spontaneo di persone, cinesi e pratesi, che praticano TaiChi, mostra presso Dryphoto artecontemporanea.

stellatere@conmet.it

