Stephan Brusche, la creatività fatta a banana. Ecco la galleria dei frutti d’arte

Stephan Brusche, 37 anni, ha iniziato a disegnare sulle banane alcuni anni fa con una penna a sfera, pubblicando poi le immagini come post su Instagram. “Mi sono meravigliato di come è piacevole da disegnare una buccia di banana” afferma il creativo olandese, di Rotterdam per la precisione. La superficie della banana è vellutata e la penna a sfera scorre perfettamente, consentendo di ottenere con scioltezza effetti chiaroscurali. Lavorando attorno allo stesso supporto, Brusche percorre decine di possibilità espressive offerte dal frutto tropicale, immaginando, in modo ironico e poetico, di ricollocare anche capolavori della storia dell’arte.

Stephan non vende le banane ma ha collezionato le immagini in un calendario in vendita Fruitdoodles. In un libro sono pubblicate anche le immagini di frutta come kiwi, arance e mele in aggiunta alle ormai celebri banane.

Le aste on line offrono occasioni straordinarie per gli acquisti. Segnaliamo alle signore questa tornata Catawiki che ci sembra particolarmente interessante. Mancano poche ore alla chiusura e i prezzi sono abbordabilissimi. E’ un servizio che ripeteremo – monitorando il mondo delle aste on line – per fornire ai nostri lettori la possibilità di fare qualche ottimo affare. Naturalmente ogni pezzo è certificato e sicuro. Gli acquisti sono anonimi e la spedizione avviene comodamente attraverso corriere.