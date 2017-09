Stile bellezza | La nuova dieta di 2 settimane. “Perdere fino a 7 chili”. Il libro di Flatt

STILE FITNESS & SALUTE – La dieta? Una brutta bestia. Perdere quei chiletti post vacanze a volte può risultare più faticoso del lavoro che abbiamo svolto pre-estate per la tanto temuta prova-costume.

Ecco forse una dieta che potrebbe non essere la solita promessa che si perde nel vento. La Dieta di 2 settimane. Il successo è planetario: lo testimoniano le milioni di persone che hanno provato questo innovativo sistema per il dimagrimento ideato da Brian Flatt, consulente per la perdita di peso, nutrizionista sportivo certificato, sull’onda del successo con questo nuovo metodo che sta ottenendo un riscontro ed una eco mondiali. Ma le sue teorie sono suffragate da dati scientifici?Scopriamolo insieme

SODDISFATTI O RIMBORSATI. Avremo 60 giurni per richiedere il “money back”. Questo sistema promette una perdita di peso tra i 4 ed i 7 chili di grasso in soli 14 giorni… e se non riusciremo a raggiungere questa trasformazione il rimborso è garantito.

PARLA FLATT – I chili di troppo con innovativo questo metodo, potrebbero scomparire in meno di due settimane: “E’ un nuovo rivoluzionario sistema dietetico – dichiara il guru del fitness Brian Flatt – che non solo ti garantisce di perdere peso, ma ti permette anche di eliminare più grasso corporeo – più velocemente rispetto a qualsiasi sistema tu abbia mai provato”.

COSA PROMETTE QUESTA DIETA:

Risultati in soli 14 giorni

2-3 taglie perse in sole 2 settimane… anche per chi ha provato tutti i sistemi dimagranti esistenti

anche per chi ha provato tutti i sistemi dimagranti esistenti 5-10 cm in meno sul girovita. Per tornare ad indossare gli abiti che hai sempre voluto

Per tornare ad indossare gli abiti che hai sempre voluto Aumento della massa muscolare lasciando alle donne un corpo tonico ed agli uomini un corpo scolpito.

lasciando alle donne un corpo tonico ed agli uomini un corpo scolpito. Riduzione della cellulite, quindi non solo quindi non solo perdita di peso, ma pelle più bella e sana

quindi non solo quindi non solo perdita di peso, ma pelle più bella e sana Aumento dell’energia Sveglia al mattino freschi e riposati.

Sveglia al mattino freschi e riposati. Miglioramento dei livelli di colesterolo

Capelli & pelle ringiovaniti e più sani Grazie alle semplici tecniche presenti in questo sistema

Grazie alle semplici tecniche presenti in questo sistema Accelerazione del metabolismo

COSA E’ CONTENUTO NELL’OFFERTA

Il pacchetto della Dieta di 2 settimane comprende:

Manuale introduttivo:

Contiene le istruzioni passo passo per bruciare il grasso corporeo ostinato, secondo i più moderni metodi scientifici. Il manuale svela i trucchi che i guru del dimagrimento utilizzano per le star dello show biz. Un percorso verso il dimagrimento che passa soprattutto dalla mente: un training spiegato step by step da illustrazioni e spiegazioni ad hoc Manuale dietetico

Sfogliando il manuale troviamo fin da subito le istruzioni personalizzate per la tua dieta, specifiche per le caratteristiche del tuo corpo. Nel manuale troviamo elencati i cibi da evitare ad ogni costo, durante questo periodo, per non inficiare tutto lo sforzo. Inoltre sarà fornita dal vademecum per la dieta, una lista dei cibi brucia-grassi più deliziosi. Un sistema calibrato che dovrebbe escludere l’effetto yoyo tipica delle diete “home made” Manuale di Allenamento

Si passa all’esercizio fisico, in grado di raddoppiare i risultati conseguiti con la semplice dieta. Qui sono descritti esercizi e tecniche per un allenamento che si presta alla frenesia della vita moderna: il manuale è infatti creato per rispondere alle esigenze delle persone molto impegnate, e che hanno bisogno di una serie di esercizi pratici da poter eseguire anche a casa. Quanto tempo? Nel manuale si parla di 20 minuti al giorno, 3 o 4 giorni alla settimana. Manuale Motivazionale. Come abbiamo detto in precedenza, Mens sana in corpore sano. Per un corpo perfetto è necessario avere una mente perfetta. Con la Dieta in 2 settimane riceveremo anche una sorta di mental coach in grado di insegnarci ad allenare la mente con tecniche scientificamente provate per trovare la concentrazione ed il controllo oltre a mantenere alta la motivazione e a fornire il giusto incoraggiamento. Fondamentale è infatti mantenere la carica necessaria attraverso semplici consigli e trucchi

PRO E CONTRO

Pro

– L’offerta permette di iniziare il programma praticamente subito, o nei prssimi minuti perché tutti e quattro i manuali sono disponibili in formato PDF e con Download Immediato

– Non è necessario iscriversi in palestra, e ciò permette a tutti noi di risparmiare parecchi soldini

– Il costo è, tutto sommato, contenuto. L’offerta speciale di questi giorni, infatti, consente a noi, eterni golosi alla ricerca del giusto compromesso tra forma e fisico, di combinare in una sola soluzione più figure professionali necessarie per disegnare la nostra dieta personalizzata

– Le istruzioni sono alla portata di tutti. Il testo è semplice e preciso e le immagini dettagliate rendono il tutto ancor più facilmente fruibile e intuitivo.

– Soddisfatti o rimborsati. Ultimo punto ma non per importanza, se in qualsiasi momento nel corso dei prossimi 60 giorni non avremo perso il peso che Flatt ha promesso… o se forse per qualsiasi ragione non saremo completamente soddisfatti della Dieta di 2 Settimane potrete contattare l’assistenza per un rapido e cortese rimborso, senza domande ulteriori. Mica male, che dite? Prova subito allora: CLICCA QUI

Contro

il supporto è solamente digitale, quindi forse poco adatto a chi ha poca dimestichezza col mondo dei computer

non esiste un programma di personal coaching; più funzionale, forse, ed utile per chi intraprende la nuova dieta, predisporre l’offerta di un canale o di un call center per rispondere a quesiti e domande specifiche sul tipo di esercizio o di dieta

Se volete provare la Dieta di 2 settimane qui troverai quello che devi sapere…Devi solo cliccare sul pulsante “SCARICA ADESSO” e scaricare l’intero sistema “La Dieta di 2 Settimane” per averlo a disposizione sul tuo computer, sul tuo telefono o sul tuo tablet in meno di 2 minuti..

Parla BRIAN FLATT, il creatore della Dieta di 2 settimane: “I miei clienti privati ed individuali pagano più di 100€ all’ora per ricevere i miei migliori consigli, suggerimenti e tecniche per perdere peso…ma, in questo semplice programma, ti sto dando il mio strumento più potente ad un prezzo che non si avvicina minimamente ai 100€ all’ora che normalmente richiedo! Siccome non voglio che il prezzo sia un ostacolo per te per poter perdere fino a 7 chili di grasso corporeo durante i prossimi 14 giorni, ho dato un bel taglio al prezzo della Dieta di 2 Settimane e da 97€ l’ho abbassato fino ad arrivare al prezzo attuale e cioè solamente 37€!

Tieni presente che 37€ è un prezzo inferiore rispetto alla maggior parte degli abbonamenti mensili in palestra, o anche di una sola lezione con un personal trainer…e nessuno di loro ti promette di poterti rimborsare nel caso in cui tu non veda risultati…ed invece io lo faccio!”

Testalo insieme a noi

> Prova qui la Dieta di 2 settimane, in offerta a 37 euro anzichè 97