Sussurra i versi dell’Aretino, mostra le immagini di Raimondi. E leggi:” Fottiamci, anima mia, fottiamci presto/ perchè tutti per fotter nati siamo;/ e se tu il c… adori io la p… amo,/ e saria il mondo un c… senza questo”

Il pittore Giulio Romano, importante allievo e collaboratore di Raffaello, dipinse una sorta di kamasutra della classicità greco-romana, con posizioni in buona parte statuarie e atletiche. Le opere, oggi perdute ma rilanciate da Marcantonio Raimondi, l’incisore di Raffaello, ispirarono al poeta Pietro Aretino i Sonetti lussuriosi, una raccolta poetica di esplicita natura sessuale, composta nel 1526. L’opera è divisa in due libri contenenti sedici e tredici composizioni. Le incisioni di Marcantonio Raimondi risalgono, in prima pubblicazione, al 1524 e componevano un sorta di manuale erotico o comunque un rilievo sessuologico che aspirava a quell’enciclopedismo che caratterizzava il periodo rinascimentale, come dimostra peraltro il titolo con il quale erano conosciute: I Modi o Le 16 posizioni. Nel 1527 Le incisioni furono unite editorialmente ai Sonetti lussuriosi dell’Aretino, ma quasi tutti i libri vennero fatti sequestrare dal papa e messi al rogo. Le copie non originali di questa edizione sopravvissero, ad eccezione di pochi frammenti originali conservati al British Museum, e due copie della prima posizione sessuale.

Proponiamo qui un sonetto di Aretino e le incisioni di Agostino Carracci che a loro volta si ispirarono all’opera di Raimondi. E ricordiamo Raimondi che fu perseguitato e finì in prigione proprio per l’opera grafica di natura licenziosa.

sonetti lussuriosi

Di seguito, i sonetti del Primo libro

I

Fottiamci, anima mia, fottiamci presto

perché tutti per fotter nati siamo;

e se tu il cazzo adori, io la potta amo,

e saria il mondo un cazzo senza questo.

E se post mortem fotter fosse onesto,

direi: Tanto fottiam, che ci moiamo;

e di là fotterem Eva e Adamo,

che trovarno il morir sì disonesto.

– Veramente egli è ver, che se i furfanti

non mangiavan quel frutto traditore,

io so che si sfoiavano gli amanti.

Ma lasciam’ir le ciance, e sino al core

ficcami il cazzo, e fà che mi si schianti

l’anima, ch’in sul cazzo or nasce or muore;

e se possibil fore,

non mi tener della potta anche i coglioni,

d’ogni piacer fortuni testimoni

II

Mettimi un dito in cul, caro vecchione,

e spinge il cazzo dentro a poco a poco;

alza ben questa gamba a far buon gioco,

poi mena senza far reputazione.

Che, per mia fé! quest’è il miglior boccone

che mangiar il pan unto appresso al foco;

e s’in potta ti spiace, muta luoco,

ch’uomo non è chi non è buggiarone.

– In potta io v’el farò per questa fiata,

in cul quest’altra, e in potta e in culo il cazzo

mi farà lieto, e voi farà beata.

E chi vuol essre gran maestro è pazzo

ch’è proprio un uccel perde giornata,

chi d’altro che di fotter ha sollazzo.

E crepi in un palazzo,

ser cortigiano, e spetti ch’il tal muoja:

ch’io per me spero sol trarmi la foja.

III

Questo cazzo vogl’io, non un tesoro!

Questo è colui, che mi può far felice!

Questo è proprio un cazzo da Imperatrice!

Questa gemma val più ch’un pozzo d’oro

Ohimè, mio cazzo, ajutami, ch’io moro

e trova ben la foia in matrice:

in fin, un cazzo picciol si disdice,

se in potta osservar vuole il decoro.

– Padrona mia, voi dite ben il vero;

che chi ha piccol il cazzo e in potta fotte

meritera d’acqua fredda un cristero.

Chi n’ha poco, in cul fotti dì e notte:

ma chi l’ha come ch’io spietato e fiero,

sbizzarrischisi sempre colle potte.

– Gli è ver, ma noi siam ghiotte

del cazzo tanto, e tanto ci par lieto,

che terrem la guglia tutta drieto.

IV

Posami questa gamba in su la spalla,

et levami dal cazzo anco la mano,

e quando vuoi ch’io spinga forte o piano,

piano o forte col cul sul letto balla.

E s’in cul dalla potta il cazzo falla,

dì ch’io sia un forfante e un villano,

perch’io conosco dalla vulva l’ano,

come un caval conosce una cavalla.

– La man dal cazzo no levarò io,

non io, che non vo’ far questa pazzia,

e se non vuoi così, vatti con Dio.

Ch’el piacer dietro tutto tuo saria,

ma dinanzi il piacer è tuo e mio,

sicché, fotti a buon modo, o vanne via.

– Io non me n’anderia,

signora cara, da così dolce ciancia,

s’io ben credess campari il Re di Francia.

V

Perch’io prov’or un sì solenne cazzo

che mi rovescia l’orlo della potta,

io vorrei esser tutta quanta potta,

ma vorrei che tu fossi tutto cazzo.

Perché, s’io fossi potta e tu cazzo,

isfameria per un tratto la potta,

e tu avresti anche dalla potta

tutto il piacer che può aver un cazzo.

Ma non potendo esser tutta potta,

né tu diventar tutto di cazzo,

piglia il buon voler da questa potta.

– E voi pigliate del mio poco cazzo

la buona volontà: in giù la potta

ficcate, e io in su ficcherò il cazzo;

e di poi su il mio cazzo

lasciatevi andar tutta con la potta:

e sarò cazzo, e voi sarete potta.

VI

Tu m’hai il cazzo in la potta, e il cul mi vedi

e io veggio il tuo cul com’egli è fatto,

ma tu potresti dir ch’io sono un matto,

perch’io tengo le mani ove stanno i piedi.

– Ma s’a codesto modo fotter credi,

sei una bestia, e non ti verrà fatto;

perch’asssai meglio del fotter m’adatto,

quando col petto sul mio petto siedi.

– Io vi vo’ fotter per lettera, Comare,

e voglio farvi al cul tante mamine

co le dita, col cazzo, e col menare,

e sentirete un piacer senza fine.

E so ben ch’è più dolce ch’il grattare

da Dee, da Duchesse e da Regine;

e mi direte al fine

ch’io sono un valent’uomo in tal mestiero…

Ma d’aver poco cazzo mi dispero.

VII

Ove il mettrete voi? Ditel’ di grazia,

dietro o dinanzi? io vo’ ‘l sapere,

perché farovi forse dispiacere

se nel cul me lo caccio per disgrazia.

– Madonna, no, perché la potta sazia

il cazzo sì che v’ha poco piacere,

ma quel che faccio, il fo per non parere

un Frate Mariano, verbi gratia.

Ma poi ch’il cazzo in cul tutto volete

come vogliono savi, io sono contento

che voi fate del mio ciò che volete.

E pigliatelo con man, mettetel’ dentro:

che tanto utile al corpo sentirete,

quanto che gli ammalati l’argomento.

E io tal gaudio sento

a sentire il mio cazzo in mano a voi,

ch’io morirò, se ci fottiam, fra noi.

VIII

E saria pur una coglioneria

sendo in voglia mia fottervi adesso,

avervi col cazzo nella potta messo,

del cul non mi facendo carestia.

Finisca in me la mia genealogia!

Ch’io vo’ fottervi dietro, spesso, spesso,

poiché gli è più differente il tondo dal fesso

che l’acquata dalla malvasia.

– Fottimi e fa di me ciò che tu vuoi,

in potta, in cul, ch’io me ne curo poco

dove che tu ci facci i fatti tuoi.

Ch’io per me nella potta, in culo ho il foco,

e quanti cazzi han muli, asini e buoi

non scemeriano nella mia foia in poco.

Poi saresti in dapoco

a farmelo all’antica tra le cosse,

ch’anch’io dietro il faria, se uomo fosse.

IX

Questo è pur un bel cazzo lungo e grosso.

Deh! se l’hai caro lasciamelo vedere

– Vogliam provare se potete tenere

questo cazzo in la potta, e me addosso.

– Come, s’io vo’ provar? come, s’io posso?

Piuttosto questo che mangiare o bere!

– Ma s’io v’infrango poi, stando a giacere,

farovi mal. – Tu hai ‘l pensier del Rosso,

Gettati pure in letto e nello spazzo

sopra di me, che se Marforio fosse,

o un gigante, io n’averò sollazzo,

purché mi tocchi le midolla e l’osse

con questo tuo divinissimo cazzo

che guarisce le potte dalla tosse.

– Aprite ben le cosse…

Che potrian delle donne esser vedute

di voi meglio vestite, ma non fottute.

X

Io ‘l voglio in cul. – Tu mi perdonerai,

o Donna, non voglio far questo peccato,

perché questo è un cibo da prelato,

ch’ha perduto il gusto sempre mai.

– Deh! mettetel’ qui! – Non farò! – Sì, farai.

Perché? non s’usa più da l’altro lato,

Id est in potta? – Sìm, ma egli è più grato

il cazzo dietro che dinanzi assai.

– Da voi io vo lasciarmi consigliare

il cazzo è suo, e se ‘l vi piace tanto,

com’a cazzo gli avete a comandare.

– Io l’accetto, ben mio: spingel’ da canto

più su, più giù, e va senza sputare.

O cazzo buon compagno, o cazzo santo!

– Toglietel’ tutto quanto.

– Io l’ho tolto entro più che volentiere,

ma ci vorrei stare un anno a sedere!

XI

Apri le coscie, acciò ch’io vegga bene

il tuo bel culo e la tua potta in viso;

culo da far mutar un cazzo d’aviso!

Potta che i cuori stilli per le vene.

Mentre ch’io vi vagheggio egli mi viene

capriccio di pasciarvi a l’improviso,

e mi par esser più bel che Narciso

nel specchio ch’il mio cazzo allegro tiene.

– Ai ribalda, ai ribaldo in terra e in letto!

Io ti veggio, puttana! e t’apparecchia,

ch’io ti rompa doi costole del petto.

– Io te n’incaco, franciosata, vecchia,

che per questo piacere arciperfetto

intrarei in un pozzo sanza secchia.

E non si trova pecchia

ghiotta dei fiori, com’io d’un nobil cazzo,

e no ‘l provo ancho, e per mirarlo sguazzo.

XII

Marte, maledettissimo poltrone!

Così sotto una donna non si reca,

e non si fotte Venere alla cieca,

con assai furia e poca discrezione.

– Io non son Marte, io son Hercol Rangone,

e fotto qui che sete Angela Greca;

e se ci fosse qui la mia ribeca,

vi sonerei fottendo una canzone.

E voi, Signora, mia dolce consorte,

su la potta ballar faresti il cazzo,

menando il culo in su, spingendo forte.

– Signor sì, che con voi, fottendo, sguazzo,

ma temo Amor che non mi dia la morte,

colle vostr’armi, essendo putto e pazzo.

– Cupido è mio ragazzo

e vostro figlio, e guarda l’arme mia

per sacrarle alla dea Poltroneria.

XIII

Dammi la lingua, appunta i piedi al muro;

stringi le coscie, e tienim stretto, stretto;

lasciat’ire a riverso in sul letto

che d’altro che di fotter non mi curo.

Ai! Traditore! Quant’hai il cazzon duro!

O! come? su la potta ci confetto!

Un dì, tormelo in culo ti prometto,

e di farlo uscir netto t’assicuro.

– Io vi ringrazio cara Lorenzina,

mi sforzerò servirvi; ma spingete,

spingete come fa la Ciabattina.

o farò adesso, e voi quando farete?

– Adesso! dammi tutta la linguina.

Ch’io muojo. – Et io, e voi cagion ne sete;

adunque voi compirete?

– Adesso, adesso faccio, Signor mio;

Adesso ho fatto. Et io; ohimè! o Dio!

XIV

Non tirar, fottutello di Cupido,

la cariola; fermati bismulo;

ch’io vo’ fotter in potta e non in culo

costei, che mi togl’il cazzo e me ne rido.

E nelle braccia le gambe mi fido,

e si disconcio sto (e non t’adulo)

che si morrebbe a starci un’ora un mulo

che fottendo a disaggio, mi disfaccio.

E se voi, Beatrice, stentar faccio,

perdonar mi dovete, perch’io mostro

che fottendo a disaggio, mi disfaccio.

E se non ch’io mi specchio nel cul vostro,

stando sospeso l’uno e l’altro braccio,

mai non si finirebbe il fatto nostro.

O cul di latte e d’ostro!

Se non ch’io son per mirarti di vena,

non mi starebbe il cazzo ritto appena.

XV

Il putto poppa, e poppa anche la potta;

a un tempo, date il latte e ricevete,

e tre contenti in un letto vedete:

ognuno il suo piacer piglia a un otta.

Aveste fottitura mai sì ghiotta,

fra le migliaie che avute ne avete?

In questo fotter più festa prendete,

ch’un villan quano ei mangia la ricotta.

– Veramente egli è dolce a cotal modo,

il fotter reverendo, il fotter divo;

e come io fossi una Badessa godo;

e si mi tocca a la gran foia il vivo

questo strenuo tu bel cazzo sodo,

ch’io sento un piacer superlativo.

E tu, cazzo corrivo,

in le gran frette la potta ti caccia,

e stacci un mese, che ‘l buon pro ti faccia.

XVI

Sta cheto bambin mio; ninna, ninna!

Spinge, maestro Andrea, spinge ch’ei c’è.

Dammi tutta la lingua, ai! ohimè!

Che il tuo gran cazzo all’anima mi va.

– Signora, adesso, adesso v’intrerà;

cullate bene il fanciullin col piè,

e farete servizi a tutti e tre:

perché noi compiremo, ei dormirà.

– Io son contenta; io cullo, io meno, io fo;

culla, mena e travagliati ancor tu.

– Mammina, a vostra posta compirò.

– Non far! fermati, aspetta un poco più,

che tal dolcezza in questo fotter ho,

ch’io non vorrei ch’ei finisse mai più.

– Madonna mia, orsù,

fate, di grazia! Or, da che voi, così,

io faccio; e tu, farai? – Signora, sì.

