Thomas Rowlandson (1756 –1827). I vizi dell’uomo e della donna. Nell’articolo tutta l’immagine

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Con un’ironia tutta inglese Thomas Rowlandson (Londra, 1756–1827) fu uno straordinario disegnatore, anche di intense e divertenti tavole erotiche, nonchè un abile caricaturista. Senza eccessi di moralismo, ma dimostrando una netta accondiscendenza ai peccati veniali del sesso, l’artista offrì pure impianti allegorici di ottima fattura e ben orchestrati, sotto il profilo semantico, che non poco dovettero divertire i gentiluomini a lui contemporanei. Splendida operetta, questa Allegoria dei vizi, mostra un vecchio con giubba da reduce che, fumando la pipa e tenendo un bicchiere in mano penetra dolcemente, more ferarum, una gioconda signorina il cui volto non è attraversato dal peccato.

Ella non appare una meretrice, ma una donna perbene, come dimostra la fisionomia che indica una profonda, solare purezza. Rowlandson elenca i peccati maschili: (vino, tabacco e lussuria, cioè Bacco, tabacco e Venera), trasformando gli organi sessuali in un punto di condivisione della scena e del vizio. Venere-lussuria risultano condivisi dai maschi e dalle femmine, mentre femminile è invece il peccato della gola, qui rappresentato dal bricco di cioccolato e dai biscotti, nonchè da una posizione abbandonata, che fa pensare al fatto che Rowlandson attribuisca, più facilmente, alla donna il vizio dell’accidia.





Chi era Thomas Rowlandson? Visse, come abbiamo visto, tra la seconda metà del Settecento e gli anni Venti dell’Ottocento. Ebbe, come del resto dimostra l’alta qualità del disegno, una formazione di notevole livello poichè studiò alla Royal Academy ed ebbe i primi successi con l’esibizione nel 1784 di un suo disegno ambientato nel quartiere londinese di Vauxhall. Si diede quindi all’illustrazione ed alla caricatura, con disegni talora con sfondo erotico; nella sua vasta produzione compaiono illustrazioni di lavori di Smollett, Goldsmith e Sterne.

Non si occupò molto di politica, al contrario del suo contemporaneo James Gillray, ma illustrò con un tocco gentile i vari aspetti della vita comune.

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995