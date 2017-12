Umberto Brunelleschi, disegni erotici Déco. La donna è di porcellana e di seta

Utilizzò le ultime suggestioni del linguaggio liberty per diventare uno straordinario disegnatore e designer Déco. Dalle forme allungate, floreali, si transitò a forme più compatte, arrotondate, contenute, con minori decorazioni, ma tutto era come coperto da uno smalto o da delicata porcellana.Anche nel disegno erotico eccelse.E recuperò, sottolineando l’instaurazione di un collegamento tra il curvilineo settecentesco degli anni Venti-Trenta, ambientazioni del secolo della luce, che a quell’epoca sentivano particolarmente vicine. Umberto Brunelleschi (1879 – 1949)era nato a Montemurlo e aveva studiato all’Accademia delle Belle Arti di Firenze e si era trasferito a Parigi nel 1900, con Ardengo Soffici. Nella capitale francese si affermò ben presto come eccelso stampatore, illustratore, scenografo e costumista.



Ha lavorato per Le Rire come caricaturista (spesso sotto lo pseudonimo Aroun-al-Raxid o Aron-al-Rascid) ed era un collaboratore di molte pubblicazioni di moda francesi, tra cui Journal des Dames et des Modes, La Vie Parisienne, Gazette du Bon Ton e Les Feuillets d’Art. Brunelleschi è stato anche il direttore artistico del significativo La Guirlande d’art et de la littérature (1919-1920).

Dopo aver prestato servizio nell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale, tornò a Parigi. Nel 1920 ha ideato una nuova linea per il rinnovamento di scene e costumi disegni per la Folies Bergère, il Casino de Paris, il Théâtre du Châtelet e teatri di New York, in Germania. In Italia, ha lavorato per la La Scala di Milano e per il Maggio Musicale Fiorentino. Ha creato costumi per Josephine Baker.

Tra i suoi libri illustrati quelli di Voltaire (Candide, 1933), Charles Perrault (Contes du temps Jadis, 1912), Musset (La Nuit Vénitienne), Goethe, Diderot (I gioielli indiscreti), Les Masques et les personnages de la Comedie Italienne 1914; Phili ou par dela le Bien et le Mal, “1921; Le Radjah de Mazulipatam,” 1925; Le Malheureux Petit Voyage, 1926; e Les Aventures de Roi Pausole 1930.

Umberto Brunelleschi morì 1949 a Parigi, in Francia.

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Quali sono materiali utilizzati per realizzare splendidi disegni? Eccoli, clicca sul link per visualizzare il prodotto

PER VEDERE I CARAN D’ACHE LUMINANCE – CHE HANNO UN OTTIMO EFFETTO PITTORICO NONOSTANTE SIANO MATITE-PASTELLO – ED EVENTUALMENTE ACQUISTARLI, CLICCA SUL NOSTRO LINK SICURO, QUI SOTTO http://amzn.to/2jwnLTs

IL FOGLIO DEL DISEGNO è Strathmore 500 Serie cartoncino Bristol 2 veli pergamena. Per vederli o acquistarli, clicca il nostro link sicuro, qui sotto http://amzn.to/2h6F7BI astelli

COME VENDERE ON LINE QUALSIASI OGGETTO

CON LE ASTE DI CATAWIKI. QUI I LINK.

ISCRIVITI GRATUITAMENTE ORA

E SENZA ALCUN IMPEGNO.

VENDI QUANDO VUOI

> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da Catawiki ? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’arte classica a quella moderna . Il tratto distintivo di Catawiki è il team di esperti che valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra acquirenti e venditori , offrendo transazioni sicure per tutti. Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’artea quella. Il tratto distintivo di Catawiki è il team diche valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra, offrendo transazioni sicure per tutti. Con Catawiki metti all’asta monete, quadri, oggetti di antiquariato, vintage, con un semplice click: dai un’occhiata qui I venditori sottopongono i loro oggetti all’analisi degli esperti, che poi li approvano e pianificano il loro inserimento in una successiva asta. Da qui inizia il divertimento. Le aste vengono visitate da milioni di potenziali acquirenti da tutto il mondo.

www.stilearte.it/category/arte-eros/