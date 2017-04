Un breve video tra i meravigliosi monasteri sospesi alle meteore, in Grecia

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995





Come ben sappiamo i meravigliosi monasteri greco-ortodossi medievali, vennero costruiti, in alcuni casi, sulle cime di rocce d’arenaria, come probabile ampliamento di romitori in cui viveva un solo eremita o comunque risiedevano piccole comunità. I religiosi disponevano dell’acqua piovana raccolta dalle falde del tetto.

Il termine che si usa per questi meravigliosi edifici, così integrati con la montagna, è meteora, “‘sospesa in aria’

Nel video: Città di Kalambaka (00:04, 07:31), Chiesa bizantina della Vergine Maria (00:28), San Nikolas Anapafsas Monastero (1,22), Monastero Varlaam (01:59, 04:19) , Grande Monastero di Meteoron / Megalo Meteoro (03:47), Monastero di Roussanou (02:42, 04:32, 04:59, 08:14), di S. Stefano Convento / Agios Stefanos (06:24), Holy Trinity Monastery / Agia Trias (06:13, 06:56), Panagios Valle – San Nicola (Badovas) Monastero (08:40), Monastero di Agios Antonios (08:59), Monastero Ypapanti (10:06), villaggio di Kastraki (00:40 , 09:31, 10:44).





