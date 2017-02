Un fotografo, una danzatrice. Goldrin esplora così il corpo di Isabelle Schad

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Nato a Parigi – città in cui vive e lavora – nel 1957, Laurent Goldring è un fotografo e video-maker che lavora molto nell’ambiente della danza.



Il suo lavoro consiste in una lenta esplorazione dei corpi, sovente in contrasto assoluto con i tessuti, tra i quali il velluto nero, nell’ambito di quell’attività espressiva che utilizza maggiormente il corpo stesso nell’ambito della comunicazione. Ha spesso lavorato con la danzatrice e fotografa Isabelle Schad (1970, Stoccarda ) e anche il lavoro che vediamo in questo filmato è frutto di questa stretta collaborazione.





