Un professore canadese: “Ho trovato l’unico filmato in cui appare Proust”. Il video, il fermo-immagine

Magro, il volto affilato, gli abiti “casual”, rispetto all’etichetta del tempo, una bombetta in testa. Così appare un giovane uomo, che molto probabilmente è Proust, in un film conservato negli Archives du Centre national du cinéma, a Parigi. Sarebbe la prima immagine in movimento del grande scrittore. La scoperta è di un docente universitario canadese, Jean-Pierre Sirois-Trahan.

Il filmato fu girato al matrimonio di Elaine Greffulhe all’uscita della chiesa. Elaine era la figlia della contessa Greffulhe (modello principale della Oriane Guermantes nel romanzo Alla ricerca del tempo perduto). Le cronache registrarono la presenza di Proust a questa cerimonia che ebbe una forte risonanza mondana. Proust, nel 1904, anno in cui vennero celebrate le nozze di Elaine, aveva 33 anni. Il filmato, che ha la durata di 72 secondi, mostra gli invitati che scendono le scale della chiesta, tra paggi e chaperon. Proust appare al 37esimo secondo, così come nel’immagine che abbiamo isolato. E’ solo, mentre gli altri invitati sono in coppia. Lo scrittore, vestito in modo completamente diverso dagli altri invitati, contestò, come un vero dandy, l’eccesso di formalità. La sfilata degli invitati era interminabile e codificata dall’attenta regia della cerimonia, attraverso un ordine di apparizione. Probabilmente Proust non rispettò quell’ordine e scese la scala lateralmente senza calpestare il tappeto rosso. Sotto, tutto il breve film.

