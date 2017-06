Qui video bellissimo: 500 anni di ritratti femminili diventano un’unica donna in movimento

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Ritratti in movimento.Tanti singoli ritratti di donna, producono un video meraviglioso di un’unica donna in movimento. Per l’8 marzo e oltre. I ritratti di signore in movimento, attraversano cinquecento anni di storia e creano un’unica, dolce bellezza ideale. Raffaello Sanzio, rispondendo a una lettera di Baldassarre Castiglione, affermava che per dipingere la donna ideale – astratta platonicamente dal piano del reale – che offrisse il volto e il corpo più bello del mondo, avrebbe dovuto cogliere il fior da fiore., recuperando piccole parti da una moltitudine di signore.

Questo video mettendo insieme, in un montaggio che crea continuità e movimento tra un ritratto femminile e l’altro, cinquecento anni d’arte e bellezza, è meravigliosamente intenso e commovente. Sommando volti e sguardi, creando una continuità da cartoon tra le tele, l’autore ha realizzato un’opera indimenticabile nel quale traspaiono i caratteri dell’eterno femminino: la dolcezza, l’acutezza, la malizie, l’intelligenza. E soprattutto la forza degli occhi.

