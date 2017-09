Una cena di gala fatata con i 23 proiettori di Pipilotti Rist. Video arte. Il breve filmato

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, POCO PIU’ SOTTO NELLA PAGINA, ALLA TUA DESTRA DOVE C’E LA FRASE “SEGUICI SU FACEBOOK”. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Per la festa annuale Summer Nights Gala della Fondation Beyeler, Pipilotti Rist – Elisabeth Charlotte “Pipilotti” Rist, Grabs 1962 è un’artista svizzera, attiva nel campo della videoarte – ha creato un’installazione intitolata Tender Roundelay, costituita da 23 proiettori caleidoscopici che brillano dal soffitto su 46 tavole rotonde all’interno dello spazio della galleria. Il lavoro ha immerso gli ospiti all’interno di un’installazione video monumentale. L’artista ha montato sapientemente filmati tratti dal suo inesauribile archivio. Gli ospiti hanno cenato sotto queste proiezioni. Il film di quattro ore include motivi di natura, figura umana e sale da pranzo storiche. E’ stato programmato per seguire i riti della cena, offrendo ai partecipanti un nuovo mondo di colori e di esperienze sensoriali.

Pipilotti Rist ha commentato: “Il mio lavoro ‘Tender Roundelay’ è un progetto di ricerca e sperimenta come e se l’immagine elettronica in movimento possa anche unire le persone, quando spesso ci separa o il gruppo si sforza a guardare in una sola direzione “.

Il video della serata è stato realizzato da VernissageTV.

Pipilotti Rist: Tender Roundelay / Fondation Beyeler, 17 settembre 2017.