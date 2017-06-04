Una meravigliosa piscina privata ricavata in una vecchia cava di pietra

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Una bella proprietà di 50 ettari nel cuore dei Berkshires, in Massachusetts, ha una caratteristica unica: una piscina lussuosa, riscaldata e autopulente che è stata ricavata da una vecchia cava di roccia calcarea. I progettisti hanno lavorato mantenendo, naturalmente, pareti e blocchi dirozzati, lavorando sul fondo dove sono stati creati i sottoservizi, come mostra il filmato. L’effetto rinvia a quello di antiche terme romane prive di copertura, ma eleganti e monumentali
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