Una ninfea luminosa, ritagliata nei bicchierini. Come si fa. Pensando a Monet

Il piccolo soggetto della pittura giapponese, la ninfea, fu valorizzato grazie al giapponismo, cioè all’influsso che la cultura giapponese ebbe sull’arte occidentale nel XIX secolo. Comunque fu poi Monet a portare all’apice del successo questo fiore che andava già molto di moda negli stagni casalinghi. Così avvenne nel laghetto di Giverny, in Francia, di proprietà del grande artista impressionista. Qui, nel filmato, osserviamo un’elegante ninfea realizzata come paralume. Un’idea creativa da sperimentare. E non è del tutto complicata.

Servono 5 piccoli bicchieri di carta, una lampada che non surriscaldi – quelle a basso consumo o un led, vanno benissimo – e un po’ di lavoro di forbici.





