Va all’asta il Castello delle fate. Con 50 euro si diventa comproprietari

Uno splendido castello francese del Quattrocento – o quanto resta di esso – in vendita all’asta. Tra chi ha messo gli occhi sulla struttura anche i dirigenti di un’associazione che propone al pubblico di diventare comproprietario dello storico edificio di Saint-Vincent-le-Paluel, un comune francese di 284 abitanti situato nel dipartimento della Dordogna, nella regione dell’Aquitania. Ma se qualcuno di voi fosse nelle condizioni d’economia e d’animo di fare un bel colpo di testa, ecco, il prezzo non è altissimo. Dovrebbe infatti assestarsi sui 250mila euro. L’appuntamento per aggiudicarselo è al TGI di Bergerac, il 21 settembre 2017. Il castello delle fate – come viene chiamato nella zona per animate, candide presenze notturne – ha subito quattro incendi, dei quali uno durante l’occupazione nazista.Siamo in una zona compresa tra la Francia meridionale e quella centrale.

“Ogni donatore potrebbe possedere una o più azioni. Creeremo una società, con un consiglio di amministrazione e una riunione annuale – ha spiegato a Le Figaro Julien Marquis, CEO dell’associazione Adottare un castello. “Sappiamo poi che dovranno essere investiti 500.000 euro per ripristinare Le Paluel.”. La proprietà è composta da un palazzo con 8 camere, stalle, un mulino, una piccionaia, un garage, un laghetto, una piscina. Boschi e prati.

Qui fu allestito il set del film The Tattoo (1968) di Denys de La Patellière, con Jean Gabin e Louis de Funès.