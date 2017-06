Vendi e compra su Catawiki. Da qui. I top lot della settimana, a poco: Fontana, Dumas, Warhol, Bueno

VUOI FAR VALUTARE GRATUITAMENTE, AI CORRENTI PREZZI DI MERCATO,

Le Migliori Opere d’Arte della Settimana a Catawiki

Lanciato in Italia nel 2015 il sito d’aste Catawiki sta diventando uno dei siti di riferimento per comprare e vendere arte online. Ogni settimana collezionisti e appassionati possono partecipare a più di 30 aste d’arte con oltre 2000 differenti opere. Ecco una selezione delle 5 migliori opere d’arte all’asta questa settimana!

Lucio Fontana è, ad oggi, uno degli artisti italiani più importanti e influenti. Conosciuto come fondatore dello Spazialismo e per il suo legame con l’Arte Povera, è famoso per le sue tele tagliate e trafitte. Il disegno a inchiostro nero che abbiamo all’asta questa settimana, proviene dal 1943, prima che egli iniziasse con i suoi dipinti perforati. Esso rappresenta una serie di studi sul viso ed è firmato e datato nell’angolo in basso a destra.

Marlene Dumas è forse diventata la pittrice vivente più celebrata ad oggi e certamente una delle più provocatorie negli ultimi anni. Il suo lavoro spesso affronta temi come sesso, morte e segregazione. Utilizzando vernice sottile e una tavolozza di grigi e marroni, crea un effetto bruciato nei soggetti che dipinge. Questa litografia firmata e con cornice, chiamata ‘Waterende Vrouw’ è la numero 89 delle 100 copie fatte, il che la rende di alto valore.

Pietro Annigoni è più diffusamente conosciuto per i suoi ritratti e affreschi, che erano altamente influenzati dalla ritrattistica rinascimentale italiana. In un periodo in cui gli stili artistici del modernismo e post-modernismo erano la regola, non l’eccezione, Annigoni certamente spiccava con il suo approccio più classico. Nella nostra asta questa settimana, offriamo questo dipinto ad olio paesaggistico ad opera di Annigoni.

Forse non ha bisogno di una lunga introduzione: Andy Warhol. Prima che iniziasse a esibire le sue opere e ricevesse riconoscimento come artista influente e controverso, la sua carriera era dedicata all’arte commerciale e pubblicitaria. Inoltre è qui che egli ha iniziato a utilizzare carta da lucido e inchiostro per ripetere immagini e crearne delle variazioni, cosa che sarebbe poi diventata il suo stile caratteristico. Questa settimana abbiamo all’asta un disegno a matita di un gatto su carta da lucido, proveniente da quel periodo.

Antonio Bueno è sempre stato uno sperimentatore dinamico e instancabile, con le sue approfondite ricerche in molti generi differenti inclusi l’astratto, neo-metafisico, materialogico, segnaletico, pop art, neo dadaismo e visuale. Con la sua mostra finale egli ha esibito una serie che è stata molto acclamata che ha rappresentato l’apice della sua carriera. L’opera firmata a tecnica mista che abbiamo all’asta questa settimana proviene dal 1975 ed è un pezzo eccezionale per ogni collezionista.

Questi sono solo alcuni dei numerosi lotti all’asta questa settimana, visita l’Asta di arte moderna di Catawiki e troverai un’ampia offerta di opere internazionali selezionate da esperti del settore.