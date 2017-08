Viaggiamo con gli occhi su incredibili, autentici paesaggi. Meraviglie proibite. Il video

L’arte del panorama è progressivamente scomparsa, alla fine del XX secolo, sostituita dalla veduta urbana. Quadri di verde non usano più. I graffiti sostituiscono quel senso antico del bello come equilibrio tra natura e presenza umana. Oppure le sublimi vedute dei monti o del mare, alla Turner? Perchè oggi abbiamo “paura” dei paesaggi? Perchè sono troppo pittoreschi? Viaggiamo con gli occhi tra splendori eccessivi, in questo filmato.