Ricordi le principali opere di Warhol? Eccole nel video. E il suo segreto del successo?

Andy Warhol diede una forma linguistica semplice, compiuta e riproducibile al linguaggio americano dell’arte, che presto divenne universale. In fondo questo ottimo grafico pubblicitario non di discostò mai dalla propria matrice professionale. E l’America scoprì che la propria espressione artistica poteva essere più legata alle forme di articolazione pubblicitaria che alle complesse – e per certi aspetti tormentante – forme di rappresentazione dell’io in ambito europeo. La lingua di Warhol è usata al plurale. Noi siamo la patria di Marilyn. Noi abbiamo inventato la Coca -Cola. La nostra zuppa è comoda e sfama il mondo. Un’arte semplice e diretta. Ottimista. In grado di esaltare il sogno americano e di esportarlo ancor più efficacemente dei prodotti di mercato. Non c’è critica, nel pop di Warhol, ma celebrazione intensa, per quanto la sua posizione rispetto al consumismo sia stata ritenuta, da alcuni ambigua. Ogni suo personaggio è una divinità ed è americana.

COME VENDERE ON LINE QUALSIASI OGGETTO

CON LE ASTE DI CATAWIKI. QUI I LINK.

ISCRIVITI GRATUITAMENTE ORA

E SENZA ALCUN IMPEGNO.

VENDI QUANDO VUOI

> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da Catawiki ? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’arte classica a quella moderna . Il tratto distintivo di Catawiki è il team di esperti che valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra acquirenti e venditori , offrendo transazioni sicure per tutti. Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’artea quella. Il tratto distintivo di Catawiki è il team diche valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra, offrendo transazioni sicure per tutti. Con Catawiki metti all’asta monete, quadri, oggetti di antiquariato, vintage, con un semplice click: dai un’occhiata qui I venditori sottopongono i loro oggetti all’analisi degli esperti, che poi li approvano e pianificano il loro inserimento in una successiva asta. Da qui inizia il divertimento. Le aste vengono visitate da milioni di potenziali acquirenti da tutto il mondo.