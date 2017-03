Watteau, toccarsi il seno. Farsi impugnare il seno sinistro dal maschio. Che significa?

Antoine Watteau (French, Valenciennes 1684–1721 Nogent-sur-Marne)

Date:1716–17

Medium:Black, red and white chalk

Dimensions:9 7/16 x 5 7/16 in. (24 x 13.8 cm)

Classification:Drawings

Credit Line:Robert Lehman Collection, 1975

Accession Number:1975.1.763

Molti non sanno che passeggiare con il braccio di lui sulla spalla, che scende fino al seno, è un postura di legame antichissima. Un legame profondo, segno di possesso matrimoniale. Persino statuette egizie mostrano la coppia in questo modo. Ne’ sfugge a questa raffigurazione tutta l’iconografia medievale, con particolare riferimento alle storie bibliche. E’ per questo che esibire il seno sinistro significava offrirsi forse per qualcosa di più duraturo di una più o meno rapida consumazione dell’atto sessuale. E’ un segno di unione. La stesso gesto prese a significare “a me piace”, è vicino al mio cuore. Forse la giovane donna è una trasposizione di Psiche che guarda quelle che parrebbero due farfalle.

Uno dei disegnatori più brillanti e innovativi del XVIII secolo, Watteau – esponente precoce della tecnica dei tre pastelli, che ha permesso ad avvicinarsi ai ricchi effetti coloristici della pittura – mostra una donna seduta che si tocca il seno. Non si sa se il disegno fosse uno studio fine a se stesso o se sia stato prodotto in funzione di un quadro perduto. Ma il sensuale autore ci mostra questa bella, giovane signora, in un gesto di sensuale compiacimento, bagaglio di quella cultura rococò, dominata dai sensi e dall’eros, alla quale l’artista appartenne.