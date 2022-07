100 anni di pubblicità artistico-scientifica. Le tavole che promuovevano anti-dolorifici e anti-infiammatori

Un secolo di inserzioni e manifesti pubblicitari per testimoniare come si sono evolute le cure analgesiche e anti-infiammatorie utilizzate in ambito reumatologico e per mettere in luce il taglio espressivo utilizzato dagli artisti e dai designer per focalizzare l’attenzione del consumatore. E’ questo il contenuto della mostra “1850-1950 Storia della pubblicità farmaceutica per la terapia del dolore e delle malattie reumatologiche” che si tiene a Perugia dal 7 al 17 luglio. Sede dell’iniziativa è lo splendido Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo. Un’iniziativa culturale unica nel suo genere, promossa dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR). L’organizzazione dell’evento, nonché la segreteria tecnico-scientifica, è affidata all’Istituto di Storia della Reumatologia, nato a fine 2020 da un’idea della SIR.

