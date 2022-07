160 preziose perline di collana d’epoca nuragica trovate presso un pozzo sacro in Sardegna

Per quanto riguarda l’epoca romana rimangono tracce nell’area di Su Campu nel sito di “Caput Tyrsi” (sorgenti del fiume Tirso da anni oggetto di scavi e studi), il sito, pare che si identifichi con il villaggio nuragico di Sos Muros, molto importante e strategico sia per la sua vastità (occupa una superficie di circa venti ettari) che per la sua vicinanza con l’importante complesso nuragico di Su Romanzesu (in agro di Bitti distante circa due chilometri); inoltre esso rappresentava l’ingresso in Barbagia con una “stazione” romana che collegava appunto Caput Tyrsi a Sorabile in agro di Fonni all’interno del percorso nell’antica via romana Karalis – Ulbia

