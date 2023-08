17enne a un corso di sopravvivenza scopre uno specchio magico bizantino di 1500 anni fa

Secondo Navit Popovitch, Curatore dell’Autorità delle Antichità israeliane dei Periodi classici, “il frammento fa parte di uno “specchio magico” del periodo bizantino, IV-VI secolo d.C. Uno specchio di vetro, per protezione contro l’Occhio Maligno era posto in mezzo alla placca: l’idea era che lo spirito maligno o un demone, che si guardava allo specchio, avrebbe visto il proprio riflesso, e questo avrebbe protetto il proprietario dello specchio stesso. Targhe a specchio simili sono state trovate in passato come corredi funerari nelle tombe, per proteggere i defunti nel loro viaggio verso l’aldilà. ” Secondo Eli Escusido, direttore dell’Autorità Israeliana per le Antichità: “Nel corso di un viaggio di una settimana, i giovani leader hanno scoperto ulteriori reperti, tra cui antichi vasi di ceramica, monete, frammenti di pietra decorati e persino un acquedotto. La storia, solitamente insegnata in classe, prende vita nel contatto con la terra. Un allievo che effettua un ritrovamento durante uno scavo non dimenticherà mai l’esperienza. Non c’è modo migliore per creare un duraturo e intenso legame tra i giovani e il Paese e il suo patrimonio”.

