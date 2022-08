1912. Così apparve il volto della mummia della nonna di Tutankhamon

E’ considerata una delle mummie meglio conservate. Nel 1912, quando i resti di Tiy vennero studiati per la prima volta, apparve questo volto, come vediamo nell’immagine scattata in quelle ore. Tutto pareva bloccato, eterno. Il viso intenso, incorniciato dalla lunga e folta chioma scura, impressionò gli studiosi. Una prima analisi della mummia fu compiuta dall’anatomista Grafton Elliot Smith. L’imbalsamazione era stata eseguita con grande attenzione: i lineamenti del viso perfettamente riconoscibili, così come la chioma è incredibilmente conservata, al punto che Elliot Smith poté notare come la regina non avesse un solo capello grigio. Tiy, nata 3420 anni fa a Panopoli, aveva origini straniere. Il recente prelievo di materiali genetici dai resti della mummia ha permesso ai genetisti non solo di confermare che questa regina era la nonna di Tutankhamon ma di evidenziare l’aplotipo R1b, il più frequente aplogruppo del cromosoma Y presente in Europa occidentale, in Eurasia centrale ed in alcune regioni dell’Africa sub-sahariana e dell’Africa centrale. Le caratteristiche somatiche della regina rinvierebbero a una tipologia mediorientale, che troviamo piuttosto diffusa anche in Italia.

