24 novembre. Buon Compleanno, Henri de Toulouse-Lautrec. Ancora 150 di questi giorni

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec -Monfa, nacque il 24 novembre 1864 ad Albi, in Francia, e morì il 9 settembre 1901 nel Castello Malromé . Pittore, celebratissimo liitografo – sue le illustrazioni che cantano la Belle epoque parigina – , al centro della vita sociale e artistica della ville lumière, il giovane aristocratico dovette fare i conti con un malattia alle ossa, che gli aveva bloccato, attraverso fratture, da bambino, la crescita degli arti inferiori.

Nonostante una breve vita, segnata dalla malattia, il lavoro del pittore fu vasto vasto: il catalogo ragionato delle sue opere pubblicate nel 1971 elenca 737 dipinti, 275 acquerelli , 369 litografie (tra cui manifesti ) e circa 5.000 disegni .

Lautrec ha scelto i soggetti che coprono una vasta gamma di classi sociali: nobili e artisti, scrittori e atleti, medici, infermieri e pittoresche figure di Montmartre. Molti dei suoi dipinti mostrano le prostitute perché le considerava come modelli ideali per la spontaneità con cui sapevano muoversi. Ha dipinto la vita con curiosità, ma senza moralismi o sentimentalismi.

Come illustratore, Henri de Toulouse-Lautrec realizzato manifesti divennero famosi e meno parte conosciuta del suo lavoro, ha anche illustrato una quarantina di libretti di canzoni.

