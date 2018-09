40 foto di attrici anni Sessanta e Settanta, quando era di moda la seduzione del vedo-non vedo.

Una delle numerose locuzioni che sono andate perse, nel volgere del passaggio delle ultime generazioni, è quella del “vedo-non vedo”. Era una modalità popolare di descrizione di abiti velanti ma non coprenti, di situazioni in cui, sotto il profilo delle mise delle signore, l’osservatore maschile trovava il punto di coincidenza tra il vedere e il completare attraverso una minima immaginazione ciò che l’immagine offriva. Anche la moda aveva adottato questa locuzione, di cui ci rendiamo ben conto osservando le immagini delle attrici degli anni Sessanta e primi Settanta.

