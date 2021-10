400 tombe romane portate alla luce nella roccia a strapiombo. Dipinti parietali legati alla vite e all’uva. I gioielli

Una necropoli con 400 tombe di cultura romana, scavate nella roccia – molte delle quali dipinte – è stata portata alla luce da un’indagine archeologica sistematica, che si è conclusa nei giorni scorsi, a Blaundos – o Blaundus secondo la glossa antica – in Turchia. Secondo gli studiosi ci si troverebbe al cospetto di una delle più grandi necropoli del mondo con tombe a camera scavate nella roccia. “Le tombe sono piene di sarcofagi, molti dei quali contengono i resti di più persone. Un indizio, questo, che fa pensare che le famiglie abbiano usato queste tombe per diverse generazioni – ha detto Birol Can, archeologo dell’Università di Uşak in Turchia e capo del progetto di scavo di Blaundos – Alcune tombe avevano ancora corredi che includevano specchi, diademi, anelli, braccialetti, forcine per capelli, strumenti medici, cinture, coppe e lucerne, tutti elementi che fanno luce sulle persone sepolte nelle tombe, come il loro sesso, occupazione, abitudini e data di sepoltura”. Il nucleo cospicuo della città dei morti risale al III secolo dopo Cristo. Particolarmente interessanti le opere parietali con colori vivaci che creano l’immagine di una pergola ombrosa sotto alla quale riposavano le defunti, in tombe a camera che comunicavano tra loro, come abitazioni nelle quali le famiglie proseguivano la propria vita, in un’Aldilà configurato come un luogo di unione con chi si era perso. Gli archeologi hanno evidenziato il fatto che molte tombe familiari venivano ampliate, nel tempo, con gli scavi, attorno alla prima cavità realizzata per la tomba del “capostipite”.

