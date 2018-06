5 cose che forse non sapevi su Degas

Qui trovi gli aspetti più particolari della vita dei grandi pittori.

FORSE NON SAPEVI CHE:

1 – Degas ha sofferto di problemi agli occhi a partire dal 1860. Un disturbo non da poco, che ha compromesso progressivamente la visione dei dettagli, dei contrasti e delle ombre. Un difetto che l’artista francese è riuscito incredibilmente a contrastare e a compensare, come dimostrano gli innumerevoli capolavori prodotti.

2 – Studiò i fondamenti della pittura da un discepolo di Ingres, nel 1853

3 – “La classe di danza” , dipinto nel 1874, e oggi conservato al Museè d’Orsay di Parigi è uno di primi dipinti realizzati dall’artista sul tema del ballo e delle danzatrici.

4 – Il primo quadro moderno portato a compimento da Degas nel 1862 e’ “La famiglia Bellelli” ed è frutto di un viaggio del pittore a Firenze, e in Italia, dove scoprirà la pittura di Signorelli, Botticelli e Raffaello

5 – Nell’opera “La famiglia Bellelli”, sono raffigurate la zia dell’artista Laura Degas, il marito Gennaro Bellelli e le due cuginette di Degas nell’appartamento in affitto in piazza Maria Antonia, nel nuovo quartiere del Barbano, l’odierna piazza dell’Indipendenza.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,