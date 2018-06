Giovani donne, fiori, giardini, bambini. I quadri di Courtney Curran. Il video

+1 WhatsApp 43 Condivisioni

Giovani donne, fiori, giardini, interni sontuosi, bambini. E’ una pittura di gioia quella di Charles Courtney Curran (1861-1942) pittore americano, che svolse pratica in Francia a contatto con gli ambienti impressionisti. La sua pittura è più compatta e lineare, a differenza di quella dei colleghi francesi, come prescriveva la tradizione statunitense di quell’epoca.Figlio di un insegnante di scuola, Curran nacque a Hartford, nel Kentucky nel 1861. Pochi mesi dopo l’inizio della guerra civile, la famiglia si trasferì in Ohio; poi si stabilì a Sandusky sulle rive del lago Erie, dove il padre diventò direttore didattico. Charles Curran mostrò un interesse precoce e un’attitudine per l’arte e nel 1881 si trasferì a Cincinnati a studiare alla McMicken School (successivamente all’ Accademia di Belle Arti di Cincinnati). Rimase lì solo un anno prima di andare a New York per studiare presso l’ Accademia Nazionale del Design . Molte delle immagini che ha creato durante questo periodo hanno un taglio sociale. Come soggetti prese le giovani donne attive della classe operaia impegnate in svariati compiti.

Curran e la sua giovane moglie, Grace, lasciarono poi gli Stati Uniti per andare studiare a Parigi, dove nacque il figlio della coppia.

Dopo due anni e mezzo all’estero, la giovane famiglia è tornata negli Stati Uniti nel giugno 1891. Nei dieci anni successivi Curran ha diviso il suo tempo tra New York e l’Ohio dove la famiglia trascorreva la maggior parte delle estati. Nel 1903 i Currans visitarono la colonia di arti estive di Cragsmoor per la prima volta. Situato nelle sceniche montagne di Shawangunk, circa 100 miglia a nord-ovest di New York, lo scenario spettacolare e la flora nativa ispirarono Curran l’idea di costruire, là, una casa di villeggiatura. Morì a New York nel 1942. Curran spesso usò spesso i suoi familiari come modelli, quando dipingeva sulle rive del lago Erie , sperimentando una varietà di stili artistici, tra cui l’impressionismo, il simbolismo, il tonalismo e il naturalismo.

