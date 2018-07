Amit Bar, metti una bella modella a passeggiare tra i dolmen di 3000 anni fa. Il video

Amit Bar, fotografo, bodypainter e autore di video satirici sui punti di incontro tra il luogo comune del nudo e i luoghi storico-panoramici – che l’autore rende sempre divertenti ed efficaci – ci porta oggi a cogliere l’unione tra una giovane e bella modella con il paesaggio dei dolmen olandesi. Le superfici arrotondate e femminili del tetto megalitico trovano rispondenza nella sinuosità della ragazza in posa. “Sette anni fa ho avuto contatti con una modella che vive nel nord dei Paesi Bassi – spiega Amit Bar – Volevo fotografarla accanto e sopra alle enormi pietre dei dolmen. I dolmen (hunebed in olandese) sono così grandi e pesanti che, nei secoli scorsi, la gente riteneva fossero stati costruiti dai giganti. Oggi ne sappiamo di più. Circa 3000 anni prima di Cristo, i membri della “Cultura del Becco a imbuto” costruirono queste gigantesche strutture per seppellire i loro morti. Ogni tomba di passaggio è una tomba fatta da enormi pietre solide, che pesano fino a 40 tonnellate ciascuna.

Approfittando di uno dei rari periodi di tenuta del tempo, in queste zone piovose, ho portato con me la modella Luna Lopez e abbiamo eseguito due sessioni: una di nudo e l’altra di pittura del corpo.

