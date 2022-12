8400 monete medievali d’argento trovate con metal detector in un buco. Archeologi accorrono per risolvere il mistero

Il ritrovamento è stato tenuto segreto per mesi affinché gli archeologi potessero verificare l’origine del tesoro. E la notizia è stata data laconicamente, pochi giorni fa, sotto la pressione dei mass media, che l’avevano colta nel tam tam degli appassionati di metal detector: 8400 monete d’argento trovate da uno di loro, con la consueta strumentazione per il rilevamento di metalli, in una cavità del terreno, poi coperta, non distante da alcune costruzioni di origine medievale. Chi nascose questo tesoro? Gli archeologi probabilmente chiariranno il contesto del ritrovamento. Scavi e sopralluoghi si sono succeduti da quando l’uomo ha correttamente segnalato la scoperta avvenuta in Scozia, non lontano dal confine con l’Inghilterra.

