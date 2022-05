900 monete e 40 oggetti d’argento. E’ stato venduto il tesoro medievale trovato nel mobile della bisnonna

Un’eredità, una vecchia cassettiera della bisnonna. Quando gli eredi entrano in possesso dei beni di famiglia cercano di riordinare i contenuti dei cassetti. E in un mobile trovano circa 900 monete medievali e oltre 40 oggetti d’argento, appartenenti alla cultura vichinga. Il tesoro, trovato in Svezia, doveva essere mandato all’asta venerdì 29 aprile, in più lotti. Ma per evitare la dispersione degli oggetti storicamente preziosi la Fondazione numismatica Gunnar Ekström e la Sven Svensson per la ricerca numismatica, hanno anticipato la gara d’asta, acquisendo monete e oggetti d’argento che saranno minuziosamente studiati ed esposti nell’ambito del Royal Coin Cabinet al Museo dell’Economia di Stoccolma. La moneta più antica della collezione risale all’800, mentre la più recente è stata datata al 1018.

