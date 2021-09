93 sculture di Taylor e piante acquatiche. E’ nato il Musan di Cipro. Il video

93 sculture di Jason deCaires Taylor, uno dei rappresentanti più famosi del movimento eco-artistico e la messa a dimora di piante acquatiche perdute. E’ il museo acquatico MUSAN, aperto al pubblico nel 2021, un tesoro acquatico per Cipro, poiché la sua particolarità artistica in combinazione con l’ambiente marino di Ayia Napa crea un progetto speciale, unico al mondo.





Entrando nella foresta dalla riva, i visitatori si abbandonano, alla deriva, al flusso dell’acqua, delle opere d’arte e alla bellezza naturale dalle piante. L’area museale offre un’esperienza unica ai subacquei e agli amanti dello snorkeling. Il parco museale si sviluppa per centosettanta metri dall’ingresso all’uscita. Le sculture figurative all’interno del museo subacqueo creano un mondo magico, mistico e ultramondano.

DI SEGUITO IL VIDEO DELLE OPERE

