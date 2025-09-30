A Brescia arriva la mostra evento su Guido Crepax: Valentina e i segreti mai svelati di un genio del fumetto

Un viaggio onirico, sensuale e visionario: dal 30 settembre 2025 al 15 febbraio 2026 il Museo di Santa Giulia a Brescia ospita la più grande antologica mai dedicata a Guido Crepax, il padre di Valentina, figura iconica e rivoluzionaria della storia del fumetto. La mostra, dal titolo “Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina. 1953-2003”, curata da Alberto Fiz e Ilaria Bignotti, raccoglie 150 opere, alcune inedite, che attraversano cinquant’anni di creatività poliedrica.
Crepax non fu solo il creatore di Valentina, ma un artista che seppe attraversare cinema, musica, teatro, moda e pubblicità, dialogando con grandi maestri come Fellini e Moore. In mostra compaiono tavole originali, bozzetti, copertine di dischi, storyboard di film, progetti pubblicitari e persino giochi da tavolo che raccontano la sua inesauribile inventiva.
Il percorso, suddiviso in sette sezioni, porta i visitatori tra suggestioni letterarie, atmosfere oniriche e riferimenti colti all’arte e al cinema del Novecento. Valentina, protagonista assoluta, si intreccia con Anita, Bianca, Belinda ed Effi, figure femminili che riflettono l’evoluzione del ruolo della donna tra anni Sessanta e Duemila. Non mancano le celebri copertine di dischi, testimonianza di un legame familiare con la musica che segnò profondamente la sua opera.
L’allestimento, curato dallo Studio Top Tag, è pensato come un viaggio immersivo, fatto di luci, ombre, gigantografie e installazioni multimediali. In parallelo, Brescia celebra anche Jacovitti con una mostra dedicata, creando un vero e proprio polo dell’illustrazione.
Un’occasione unica per scoprire non solo il mito di Valentina, ma anche i segreti meno noti di un autore che ha trasformato il fumetto in arte, lasciando un segno indelebile nella cultura visiva italiana ed europea.
Info mostra
Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina. 1953-2003
📍 Museo di Santa Giulia, Brescia
📅 30 settembre 2025 – 15 febbraio 2026
⏰ Da martedì a domenica, ore 9-18 (ultimo ingresso 17.15). Chiuso lunedì.
🎟️ Intero 10€, ridotti da 5€ a 8€, gratuito in alcuni casi.
➡️ Maggiori informazioni su Fondazione Brescia Musei