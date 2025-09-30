A Brescia arriva la mostra evento su Guido Crepax: Valentina e i segreti mai svelati di un genio del fumetto

Un viaggio onirico, sensuale e visionario: dal 30 settembre 2025 al 15 febbraio 2026 il Museo di Santa Giulia a Brescia ospita la più grande antologica mai dedicata a Guido Crepax, il padre di Valentina, figura iconica e rivoluzionaria della storia del fumetto. La mostra, dal titolo “Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina. 1953-2003”, curata da Alberto Fiz e Ilaria Bignotti, raccoglie 150 opere, alcune inedite, che attraversano cinquant’anni di creatività poliedrica.

Valentina – Sindrome di Moore, 1990, Litografia su carta a mano, 35 x 50 cm; © Archivio Crepax

Crepax non fu solo il creatore di Valentina, ma un artista che seppe attraversare cinema, musica, teatro, moda e pubblicità, dialogando con grandi maestri come Fellini e Moore. In mostra compaiono tavole originali, bozzetti, copertine di dischi, storyboard di film, progetti pubblicitari e persino giochi da tavolo che raccontano la sua inesauribile inventiva.

Il percorso, suddiviso in sette sezioni, porta i visitatori tra suggestioni letterarie, atmosfere oniriche e riferimenti colti all’arte e al cinema del Novecento. Valentina, protagonista assoluta, si intreccia con Anita, Bianca, Belinda ed Effi, figure femminili che riflettono l’evoluzione del ruolo della donna tra anni Sessanta e Duemila. Non mancano le celebri copertine di dischi, testimonianza di un legame familiare con la musica che segnò profondamente la sua opera.

Valentina – Il sogno della moda, 1988, Inchiostro di china e chine colorate su cartoncino Schoeller, 36,5 x 51 cm; © Archivio Crepax

L’allestimento, curato dallo Studio Top Tag, è pensato come un viaggio immersivo, fatto di luci, ombre, gigantografie e installazioni multimediali. In parallelo, Brescia celebra anche Jacovitti con una mostra dedicata, creando un vero e proprio polo dell’illustrazione.

Un’occasione unica per scoprire non solo il mito di Valentina, ma anche i segreti meno noti di un autore che ha trasformato il fumetto in arte, lasciando un segno indelebile nella cultura visiva italiana ed europea.

Anita color, 1987, Inchiostro di china e chine colorate su cartoncino Schoeller, 36,5 x 51 cm; © Archivio Crepax

Info mostra

Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina. 1953-2003

📍 Museo di Santa Giulia, Brescia

📅 30 settembre 2025 – 15 febbraio 2026

⏰ Da martedì a domenica, ore 9-18 (ultimo ingresso 17.15). Chiuso lunedì.

🎟️ Intero 10€, ridotti da 5€ a 8€, gratuito in alcuni casi.

➡️ Maggiori informazioni su Fondazione Brescia Musei