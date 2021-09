A che punto è il monumentale lavoro di Christo sull’Arco di Trionfo? Qui le immagini in diretta

Il collegamento alla diretta streaming è in fondo a questo articolo

L’Arc de Triomphe, Wrapped , un’opera d’arte temporanea per Parigi, sarà in mostra per 16 giorni da sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre 2021. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Christo et Jeanne-Claude in collaborazione con il Centre des Monuments Nationaux e in coordinamento con il Comune di Parigi. Riceve anche il sostegno del Centre Pompidou. L’Arco di Trionfo è stato avvolto da 25.000 metri quadrati di tessuto in polipropilene riciclabile in blu argentato e da 3.000 metri di corda rossa.

Nel 1961, tre anni dopo essersi conosciuti a Parigi, Christo e Jeanne-Claude iniziarono a creare opere d’arte negli spazi pubblici. Uno dei loro progetti era avvolgere un edificio pubblico. Quando arrivò a Parigi, Christo affittò una stanzetta vicino all’Arco di Trionfo e da allora era stato attratto dal monumento. Nel 1962 realizza un fotomontaggio dell’Arco di Trionfo avvolto, visto dall’Avenue Foch e, nel 1988, un collage. 60 anni dopo, il progetto sarà finalmente concretizzato.

L’Arc de Triomphe, Wrapped è interamente finanziato dall’Estate di Christo V. Javacheff, attraverso la vendita di studi preparatori, disegni e collage di Christo del progetto, nonché modelli in scala, opere degli anni ’50 e ’60 e litografie originali su altri argomenti. Non riceve fondi pubblici.

Il Centre des Monuments Nationaux, l’istituzione governativa che gestisce l’Arco di Trionfo, è lieto della realizzazione di un progetto che dimostra il suo impegno per la creazione contemporanea e che onora uno dei monumenti più emblematici di Parigi e della Francia.

La Fiamma Eterna, di fronte alla Tomba del Milite Ignoto all’Arco di Trionfo, continuerà a bruciare durante l’installazione, l’esposizione e lo smantellamento dell’opera d’arte. Come sempre, associazioni di veterani e volontari impegnati nei valori della Repubblica francese assicureranno la continuità del ricordo e la cerimonia quotidiana di riaccendere la fiamma che rende omaggio al Milite Ignoto ea coloro che hanno perso la vita combattendo per la Francia.

Christo e Jeanne-Claude hanno sempre chiarito che le loro opere in corso continueranno dopo la loro morte. Per volontà di Christo, L’Arc de Triomphe, Wrapped sarà realizzato dalla sua squadra.

Qui sotto l’accesso alla diretta continuativa con telecamera fissa puntata sull’Arco di Trionfo. Vedrete il monumento proprio in questo istante. Potrete seguire, nei prossimi giorni ogni movimento. Dalla fine dei lavori di cantiere all’inaugurazione, osservando poi il monumento concluso nel traffico di Parigi