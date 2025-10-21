A Firenze, Palazzo Pitti diventa museo multisensoriale: sculture da toccare, profumi d’epoca e musiche per rivivere l’Ottocento. Come partecipare

A Firenze un’esperienza unica: il percorso “La storia tra le dita” fa rivivere l’arte, i profumi e la musica del XIX secolo

L’arte si può guardare. Ma anche ascoltare, toccare, annusare. È questa la sfida lanciata dalle Gallerie degli Uffizi, che trasformano la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti in un museo multisensoriale.

Dal 23 ottobre 2025, infatti, prende vita “La storia tra le dita”, un nuovo percorso di visite tattili e olfattive ideato per far scoprire i capolavori dell’Ottocento attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente.

I partecipanti, bendati e guidati dal docente Gianfranco Terzo del Liceo Artistico di Porta Romana, potranno esplorare con le mani le sculture della collezione ottocentesca del museo: dal ritratto del granduca Leopoldo II di Ottaviano Giovannozzi al celebre Verdi in bronzo di Vincenzo Gemito, fino all’intenso busto dello scultore Lorenzo Bartolini realizzato dal suo allievo Pasquale Romanelli.

Accanto alle opere, oggetti d’epoca evocano la vita quotidiana del XIX secolo: strumenti per la scrittura, accessori per l’acconciatura, eleganti dettagli di moda che raccontano un mondo scomparso.

A rendere ancora più viva l’esperienza saranno musiche e letture d’epoca, insieme a una sorprendente componente olfattiva: i partecipanti potranno riconoscere i profumi che segnavano il tempo e la memoria — la violetta di Parma, i fiori d’arancio, il tabacco, la cioccolata — in un viaggio sensoriale capace di risvegliare emozioni e ricordi.

Un modo nuovo, poetico e accessibile per entrare nello spirito dell’Ottocento italiano, in cui arte, letteratura e costume si fondono in un racconto da vivere con tutti i sensi.

Come partecipare

Le visite si terranno ogni giovedì mattina dal 23 ottobre 2025 a maggio 2026, dalle 10 alle 12 (escluse le festività di Natale, Capodanno e Pasqua).

La partecipazione è inclusa nel biglietto d’ingresso a Palazzo Pitti e su prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: [email protected]