A Londra le ricerche e le analisi di Manescalchi e del Centro studi Leonardo da Vinci

Stile Arte ha da sempre dedicato molto spazio a Leonardo ed alla sua opera, finché ho preso la risoluzione di costituire, con l’amico e collega Roberto Manescalchi, un centro studi a lui dedicato proprio nell’ambito del giornale. Il lavoro di mesi – radicato in decenni di ricerche separate – è stato proficuo e numerosi sono gli articoli innovativi e anche con scoperte di rilievo dedicati al tema già comparsi sul giornale. E’ ancora in pagina, non c’è bisogno di cercarlo, l’ultimo riferito a nuove scoperte su Gioconda. Oggi mi fa piacere segnalare che Manescalchi – già autore di un saggio su Gioconda, ma anche, credo e spero, in virtù del lavoro svolto al centro studi di Stile – è stato invitato a Londra nella prestigiosa sede di Artstur (Italian Art & Culture) per una conferenza sul tema. Lo Stesso sarà poi a Feltre il giorno 11 ottobre alle ore 18 al Museo di Arte Diocesana di Feltre e Belluno per la presentazione del saggio: “Morto da Feltre, di una Venere tra Leonardo e Giorgione”. Il saggio in collaborazione con Alessandro Fiorentino nasce ed è strettamente connesso con le attività del nostro Centro Studi su Leonardo che, ovviamente, si occupa anche degli allievi del Maestro. Morto da Feltre, poco trattato e poco studiato, spesso non è citato neppure nel novero degli allievi di Leonardo, si avvia, dopo i recenti studi e scoperte, a divenire figura di assoluto rilievo nel novero degli allievi del genio. A Feltre sarà presentato in anteprima assoluta anche il “Viaggio” del Morto negli affreschi di Palazzo Facen-Orum-Dall’Armi che sarà oggetto di un prossimo saggio del nostro collaboratore e di Alessandro Fiorentino. A Roberto gli auguri miei e di tutta la redazione per un ottimo esito delle due conferenze/presentazioni- (curuz)