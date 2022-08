A Nuceria Alfaterna iniziati i lavori per il recupero e il restauro del teatro ellenistico-romano

“L’edificio, realizzato nel II sec. a.C., per dimensioni risulta, nella sua fase augustea, uno dei maggiori della Campania, con i suoi 95 metri ca. di diametro, ed è caratterizzato da una cavea che si addossa all’aggere delle mura della città antica, secondo un sistema di relazione tra la cinta muraria e la struttura scenica che trova numerose testimonianze in altre città campane”. – dicono in Soprintendenza – Il complesso negli ultimi 30 anni è stato oggetto di continue ricerche e restauri a cura della Soprintendenza e ad oggi rappresenta la maggiore area archeologica della città, sottratta allo sviluppo urbanistico della seconda metà del ‘900. In questo senso, dunque, gli interventi in corso nell’area si configurano non solo come un’occasione per mettere in sicurezza e tutelare le strutture antiche ma come una tappa fondamentale nel processo di valorizzazione di un’area di straordinario interesse archeologico che la Soprintendenza sta perseguendo da tempo, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Nocera Superiore”

