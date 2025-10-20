A Pompei una scala che non porta a nulla riapre un mistero: le domus avevano torri per osservare il golfo e le stelle? Lo rivela l’archeologia digitale

Un progetto del Parco e dell’Università Humboldt apre nuove ipotesi sulla “Pompei verticale”

Non si trattava di una piccola San Gimignano, ma qualcosa di sorprendente accadeva anche nella città vesuviana: tra i fasti di mosaici e affreschi, alcune dimore pompeiane potevano elevarsi verso il cielo, trasformandosi in simboli di potere e di prestigio. È questa l’affascinante ipotesi al centro del nuovo studio La torre della casa del Tiaso. Un nuovo progetto di ricerca per la documentazione e la ricostruzione digitale della Pompei ‘perduta’, pubblicato sull’e-journal degli scavi di Pompei dal Parco Archeologico e dall’Università Humboldt di Berlino.

L’indagine nasce da un dettaglio architettonico che sembrava privo di logica: una scala monumentale che, nella Casa del Tiaso (Regio IX, Insula 10), conduce nel nulla. Gli archeologi diretti da Gabriel Zuchtriegel e Susanne Muth, del Winckelmann-Institut di Berlino, hanno provato a immaginare cosa ci fosse un tempo al di sopra. E la risposta – oggi sostenuta da nuovi modelli digitali 3D – potrebbe essere una torre di osservazione, forse destinata a scrutare la città, il golfo e, di notte, le stelle.

Una Pompei “verticale”

Simboli di status e orizzonti perduti

L’idea si fonda su un doppio confronto: da un lato le ville marittime dei super-ricchi, spesso dotate di torrette panoramiche visibili nei dipinti pompeiani; dall’altro i riferimenti letterari, come la torre di Mecenate da cui – secondo le fonti – Nerone avrebbe osservato l’incendio di Roma. Le abitazioni urbane dell’élite, ispirandosi a quelle residenze extraurbane, avrebbero così potuto adottare lo stesso linguaggio architettonico della verticalità, come segno di distinzione e dominio sullo spazio circostante.

L’archeologia che ricostruisce il cielo

Quando la scienza digitale restituisce ciò che il tempo ha cancellato

«La ricerca archeologica a Pompei è molto complessa – spiega Zuchtriegel –. Oltre agli scavi che riportano alla luce contesti intatti, esiste la ricerca non invasiva, fatta di studio e di ipotesi ricostruttive di ciò che non si è conservato, ma che completa la nostra conoscenza del sito».

È proprio questo l’obiettivo di POMPEII RESET, un programma che utilizza modelli digitali tridimensionali per documentare e ricostruire gli edifici perduti. Nella prima fase vengono registrate in 3D le strutture sopravvissute; nella seconda, attraverso simulazioni virtuali, si propongono ricostruzioni ipotetiche dei piani superiori, fondamentali per comprendere la vita quotidiana e la percezione degli spazi.

Il laser scanner utilizzato per l’analisi

La casa del Tiaso come laboratorio

Una finestra sul futuro della ricerca archeologica

Il progetto, che coinvolge studenti e ricercatori dell’Università Humboldt e del Parco Archeologico di Pompei, offre un esempio concreto di archeologia digitale applicata alla ricostruzione del paesaggio urbano antico. Grazie alle tecniche di scansione e modellazione, gli studiosi riescono oggi a visualizzare la “Pompei verticale” che il tempo aveva cancellato, restituendo non solo le architetture, ma anche la dimensione simbolica e astronomica dell’abitare.

In questa prospettiva, la scala che sale verso il nulla nella casa del Tiaso potrebbe davvero diventare la chiave di una Pompei diversa: una città che non solo si estendeva orizzontalmente tra le strade e i giardini, ma che cercava anche il cielo come metafora del potere, della conoscenza e del desiderio umano di osservare, dall’alto, il mondo.