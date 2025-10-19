Abbassa la schiena. Entra nella porticina. Scoperta! Trova un complesso funerario d’élite dell’età del Bronzo. Con tanti corredi

Nel Parco Nazionale di Palmachim Beach, lungo la costa israeliana del Levante meridionale, una scoperta archeologica ha portato magicamente, a ritroso, mella tarda età del Bronzo. Gli scavi hanno portato alla luce un complesso funerario di straordinaria monumentalità a Yavneh-Yam, un antico porto citato nei testi delle Lettere di Amarna come Muḫḫazu, nodale nella rete marittima egizia tra Giaffa e Ashdod circa 3.300 anni fa.

Architettura e spazio: il segno dell’élite

La tomba, scavata nell’arenaria costiera, presenta una camera quasi quadrata di 6,5 metri di lato, il cui soffitto è sorretto da un imponente pilastro centrale. L’ingresso ad arco, la facciata scolpita e la simmetria interna dimostrano una perizia tecnica notevole, indice di una committenza d’alto rango. La disposizione dei corpi, dieci individui tra adulti e bambini, alterna posizioni supine e flesse lungo le pareti, accompagnati da oltre 140 vasi ceramici intatti e da oggetti di lusso come un orecchino d’oro, un vaso Bes in stile egizio e uno scarabeo con cartiglio di Thutmose III.

L’architettura della grotta non è solo funzionale ma simbolica: ogni elemento, dal pilastro centrale alle pareti lisce, trasmette un messaggio di potere, ricchezza e contatto con l’amministrazione egiziana. La complessità della costruzione segnala una classe dirigente locale inserita nelle reti politiche imperiali.

Corredi e reti commerciali

Il corredo ceramico è un mosaico di influenze e scambi: brocche cipriote ad anello, coppe tardo-elladiche dall’Egeo, ciotole locali a sgocciolato bianco. Analisi chimiche dei residui hanno rivelato resti di pesce, arti di pecore e capre e materiali vegetali, a testimonianza di offerte alimentari e banchetti rituali. Questo repertorio mette in luce come il porto di Yavneh-Yam fosse un nodo vitale delle rotte commerciali del Mediterraneo orientale, non un semplice approdo secondario.

Pratiche funerarie e rituali pubblici

All’esterno della grotta, un cortile aperto con strati di cenere, ossa animali e pentole indica l’organizzazione di banchetti funebri in onore dei defunti. La presenza di una fossa rivestita di pietra e frammenti di statuette di terracotta rafforza l’idea di un rituale collettivo complesso, raro nelle fonti della tarda età del Bronzo II in Canaan. L’integrazione tra pratiche domestiche e cerimoniali conferma la funzione della sepoltura come luogo simbolico di legittimazione sociale.

Documentazione e tutela: una tomba intatta

Sebbene parzialmente saccheggiata dopo la scoperta del 2022, la registrazione fotogrammetrica rapida ha permesso di creare un modello 3D della disposizione originale dei reperti, preservando preziose informazioni sulla vita e la morte dell’élite cananea. La grotta di Yavneh-Yam rappresenta la prima sepoltura monumentale intatta della tarda età del Bronzo II documentata dagli anni ’60, restituendo un quadro inedito della stratificazione sociale e delle connessioni internazionali del Levante.

Verso una comprensione completa

Le ricerche continuano, con studi sui resti umani, sui materiali organici e sulle ceramiche importate, per ricostruire dieta, status e identità culturali degli individui sepolti. La scoperta di Yavneh-Yam non è dunque solo un capitolo della storia funeraria, ma un tassello essenziale per comprendere l’intreccio tra élite locale, commercio marittimo e dominio egiziano nell’età di Amarna.

Riferimento scientifico:

🔗 A monumental burial complex from an Amarna-age port at Yavneh-Yam, Israel