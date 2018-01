Abbazia di Rodengo Saiano – Il trionfo della bellezza

Video, immagini, opere d’arte dell’Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano

LA POSIZIONE DELL’ABBAZIA. CLICCARE QUI SOTTO

http://www.tuttocitta.it/mappa/rodengo-saiano/abbazia-olivetana-s-nicola

Abbazia Olivetana di San Nicola

Via Brescia, 83

25050 Rodengo Saiano

Italia

Tel. 030/610182

L’origine del complesso risale ai Benedettini Cluniacensi (XI secolo); alla fine del Trecento venne trasformato in commenda e passò nel 1446 agli Olivetani che tra il 1450 e il 1534 ricostruirono e abbellirono gli edifici chiamando i migliori artisti bresciani. Dopo avere attraversato un periodo di grande splendore nel XVII secolo, il complesso venne soppresso nel 1797 dalle leggi napoleoniche. Nel 1974 il monastero venne donato allo stato; dal 1969 è tornato agli Olivetani. La chiesa risale al 1480-90 ed è stata oggetto di interventi di restauro successivi, fino alla gioiosa trasformazione settecentesca delle decorazioni. In facciata si possono ammirare un elegante portale, un protiro e una decorazione ad archetti in ceramica colorata. La finestra centrale è settecentesca. L’interno, ad una navata, presenta una decorazione settecentesca ad affresco su volte e pareti. Il secondo altare di sinistra ospita un’importante tela del Moretto (1545); interessanti sono anche gli stalli del coro intarsiati nel 1480 da Cristoforo Rocchi e gli affreschi della volta della sagrestia, opera di Gian Giacomo Barbelli. Dalla sagrestia si passa al Chiostro della Cisterna di epoca tardorinascimentale da cui si accede alla Sala del Capitolo (che ospita un ‘Cristo Risorto’ di Pietro da Marone-1599) e all’antirefettorio affrescato da Lattanzio Gambara nel 1570. Al primo piano si trova la Galleria che dà sulle celle dei monaci (con due affreschi allegorici dal da Marone) e, al piano terra, il Refettorio, che ospita un’importante ‘Crocifissione’ d’inizio Cinquecento, vicina alla maniera di Antonio Campi. Dall’antirefettorio si passa al Chiostro grande (1480-90) a portico e loggiato dove si affacciano i locali di servizio; l’appartamento abbaziale e la foresteria con importanti affreschi del Romanino. Vicino all’uscita si trova il chiostro più antico (prima metà del XV secolo), caratterizzato da elementi goticizzanti.

IL VIDEO DEI TESORI DELL’ABBAZIA OLIVETANA DI RODENGO SAIANO

CONTINUA LA VISITA FOTOGRAFICA ALL’ABBAZIA: IL REFETTORIO DELLA FORESTERIA CON DIPINTI DEL ROMANINO. CLICCA SUL NOSTRO LINK INTERNO, QUI SOTTO

http://www.stilearte.it/il-refettorio-del-romanino-il-cibo-sacralizzato-nella-sala-da-pranzo-degli-ospiti-dellabbazia-di-rodengo/

Valutazione gratuita quadri e oggetti - Come vendere e guadagnare da casa - Fare gli artisti e guadagnare

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,