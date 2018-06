Ai musei, GRATIS: ecco come. Pianifica qui la tua domenica

#Domenicalmuseo. 1 luglio, musei gratis, ecco quali.

QUI I MUSEI DI TUTTA ITALIA. I musei gratis di tutta Italia, in costante aggiornamento. Tutti i link di collegamento per la scelta. Gli orari quotidiani di apertura di ogni singolo museo, ogni giorno, feriale o festivo. Il giorno di chiusura. Gli indirizzi e il telefono. Gli appuntamenti, le occasioni, attraverso i link di ogni realtà museale statale.

E’ valida anche tutti giorni di ogni mese, quando gli accessi avvengono in modo ordinario. E’ utile per sapere anche i giorni di apertura o di chiusura coincidenti con Festività particolari (25 aprile, primo maggio, Natale, primo dell’anno eccetera). E naturalmente è utilissima per conoscere i giorni di gratuità degli accessi ai musei statali italiani. Vi presenteremo i musei ordinati per regione, e in questo ordine, per città, all’interno della regione stessa. Basta aprire il link del museo da voi desiderato e troverete tutto. La pagina è molto utile anche per pianificare le visite culturali durante le vacanze. I link che vi proporremo vi permetteranno di raccogliere ogni notizia sui musei e di visitarli on line per decidere dove andare e per avere anche ogni minima, dettagliata informazione, riguardante orari e attività, piani espositivi, contenuti, riferiti sia ai giorni ordinari che a quelli di entrata gratuita.

DOMENICA AL MUSEO. La prima domenica di ogni mese i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili gratuitamente.

E’ l’applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014. Non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

MUSEI GRATIS, MUSEI APERTI – #domenicaalmuseo

