video copyright: gustavo.kuzel

di Federico Bernardelli Curuz

CASTREZZATO (BRESCIA) – Stridente è la meraviglia della natura distrutta dalla forza della natura stessa. L’incantevole Golf Club La Colombera, è in briciole, semi raso al suolo dal violento ciclone abbattutosi nella Bassa Bresciana nelle ore scorse.

La possente aggraziata struttura in legno del campo-pratica disintegrata, gli alberi sradicati, i pali delle reti di protezione ripiegati su se stessi. Ma nel gorgo cupo, ecco spuntare la luce. Soci, amici, appassionati non vogliono far mancare il supporto e chiedono l’aiuto di tutti. E’ partita in queste ore la raccolta fondi a sostegno del circolo golfistico bassaiolo.

“Si è abbattuta su di noi una catastrofe – ci racconta Daniela Bariselli, presidente del Golf Club -. Non è ancora possibile quantificare l’entità dei danni subiti. Stiamo facendo il possibile per ripristinare quanto è stato distrutto. I nostri uomini sono all’opera. Posso contare anche su molti soci venuti a dare un aiuto. Alcuni amici organizzano una gara in Emilia per raccogliere fondi. Devo dire che ho vicino molte persone e che in questo momento di difficoltà ho scoperto di avere molti amici di avere vicino un sacco di persone che sanno che cos’è la solidarietà. Ci tegno a sottolineare che NON HO BISOGNO DI AIUTO ECONOMICO, RIESCO AD AFFRONTARE IL RIPRISTINO DEL CAMPO. Quello di cui ho bisogno è solo il sostegno morale ad affrontare questo momento. Ringrazio tutti coloro che stanno cercando di darmi una mano e coloro che me la stanno dando, sapere di avere il sostegno dalle persone mi da molta forza… se dovessero arrivare fondi economici dalle persone questi fondi verranno investiti nella gara di riapertura del circolo. Grazie di cuore a tutti e grazie al golf Franciacorta che ci ha aiutati ad ospitare i nostri soci e golf le Vigne. ”.

Non solo il ciclone a minare lo sfortunato circolo golfistico di via Barussa, che si stava riprendendo al furto di tutte le attrezzature per la cura del verde e dei green avvenuto i primi giorni di luglio. Piove sul bagnato. L’arcobaleno è però alla portata.

Il conto è aperto per ogni aiuto e per ripristinare un angolo di paradiso.

Banca Intesa San Paolo: IT 31 S 03069112371 000000 013231 – Golf La Colombera Srl Ssd

Fonte: Giornale di Brescia

Terrificante il video che mostra la violenza del ciclone abbattersi sul campo pratica del Golf club La Colombera: