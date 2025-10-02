Al Louvre un dipendente archeologo-restauratore irradiato dall’acceleratore di particelle. L’incidente classificato come nucleare. Stava esaminando il frammento di una tomba gallo-romana

Problemi nei sotterranei del museo: il fascio nucleare colpisce un restauratore.

E’ l’incidente nucleare più grave in Francia dal 2008

La notizia è stata diffusa oggi, dopo settimane di riserbo. Il 22 luglio 2025, nei sotterranei del Louvre, presso il Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia (C2RMF), un dipendente è stato accidentalmente irradiato dall’acceleratore di particelle Aglaé.

L’Autorità francese per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ASNR) ha classificato l’evento al livello 3 della scala internazionale che misura la gravità degli incidenti da 0 a 7. In Francia non si registrava un caso di tale portata dal 2008.

Il restauratore, archeologo di formazione, ha riportato ustioni di primo grado all’avambraccio, quando – a seguito di una concatenazione di guasti tecnici e di errori umani – ha attraversato la traiettoria del fascio attivo.

Che cos’è Aglaé

Il “microscopio nucleare” che svela i segreti della materia

Installato nel 1987, al tempo della grande trasformazione architettonica del Grand Louvre voluta da François Mitterrand e simbolicamente segnata dalla piramide di Ieoh Ming Pei, l’acceleratore Aglaé (acronimo di Grand Louvre Accelerator for Elemental Analysis) è un laboratorio sotterraneo nascosto sotto i Jardins du Carrousel.

È una macchina unica al mondo, concepita non per la fisica delle alte energie, ma per la diagnostica dei beni culturali.

Statuetta del tesoro bronzeo di Bavay, analizzata da Aglaé, l’acceleratore di particelle del Louvre @ Foto

– Christophe Hargoues / C2RMF / Biblioteca fotografica CNRS



Il suo funzionamento si basa sull’accelerazione dei protoni e sul bombardamento dei materiali con un fascio che induce radiazioni secondarie. Questo metodo, noto come PIXE (Particle Induced X-ray Emission), permette di stabilire in maniera non distruttiva la composizione chimica di un oggetto. La grande forza di Aglaé è quella di leggere nella materia senza toccarla: i protoni penetrano nei pigmenti, nei metalli e nelle ceramiche, restituendo dati precisi che permettono agli studiosi di risalire alle tecniche di fabbricazione. Grazie a questo strumento, ad esempio, si può distinguere una doratura originale da una ridipintura moderna, calcolare la percentuale esatta di rame e stagno nei bronzi, riconoscere pigmenti artificiali introdotti in epoche recenti o scoprire le leghe utilizzate dai fonditori antichi. Ogni anno circa un centinaio di opere passa attraverso la sua indagine: vasi greci, bronzi etruschi, smalti medievali, dipinti rinascimentali.

La dinamica dell’incidente

Un fascio acceso, un sensore guasto e il braccio di un restauratore

Quel giorno, nei laboratori sotterranei, si stava analizzando un frammento di tromba gallo-romana rinvenuta a Bavay, nel Nord della Francia. La sessione di lavoro prevedeva il bombardamento del reperto con un fascio di protoni. Una concatenazione di errori ha trasformato l’analisi in un incidente: un sensore di sicurezza malfunzionante, un sistema di segnalazione impreciso e il mancato blocco automatico del fascio hanno permesso l’ingresso del restauratore nella sala sperimentale mentre l’acceleratore era ancora in funzione. L’uomo, attraversando il raggio con l’avambraccio, ha subito ustioni dovute all’irraggiamento diretto. La quantità di radiazioni assorbite resta tuttora sotto valutazione.

La risposta delle autorità

Una sicurezza “perfettibile” e un monito severo

L’ispezione straordinaria condotta dall’ASNR il 30 luglio 2025 avrebbe rilevato alcuni problemi. Il controllore di sicurezza non ha interrotto il fascio al momento dell’ingresso, la segnaletica di rischio – almeno in questa fase dell’inchiesta – è stata ritenuta insufficiente e la cultura della radioprotezione all’interno del laboratorio è stata definita “perfezionabile”. Non era la prima volta che emergessero criticità: già nel dicembre 2023 l’autorità aveva segnalato margini di miglioramento nella gestione della sicurezza. Alcuni correttivi erano stati introdotti.

La direzione del C2RMF, _ Centro ricercxhe e restauri dei Musei di Francia – ha avviato nuove misure. Si è deciso di rafforzare la formazione obbligatoria per il personale, di introdurre sistemi di segnalazione più chiari, di creare registri di monitoraggio e di rendere più serrate le verifiche tecniche. La prontezza della risposta ha evitato l’apertura di un procedimento penale.

Arte, scienza e rischio

Quando la tutela del patrimonio incontra la tecnologia nucleare

L’incidente del Louvre riapre un dibattito cruciale: fino a che punto la tecnologia più avanzata deve spingersi nella tutela del patrimonio? Aglaé è lo strumento che ha permesso di distinguere pigmenti originali da ritocchi, di scoprire proporzioni in leghe antiche, di rivelare dorature invisibili. È grazie ad esso che si è potuto studiare la raffinata metallurgia dei bronzi greci, la presenza di minerali rari nei pigmenti medievali e la circolazione di materiali preziosi nel Rinascimento.

Eppure, il prezzo di tale progresso è l’introduzione di un elemento di rischio. Nelle viscere del museo più visitato del mondo è custodito un acceleratore nucleare, invisibile ai milioni di visitatori che scorrono sopra le sale ipogee. Il caso del 2025 mette in luce una contraddizione: da un lato la volontà di preservare le opere con mezzi non invasivi, dall’altro il pericolo per i tecnici che manovrano gli strumenti. La tutela del patrimonio si rivela allora non solo salvaguardia della materia, ma anche protezione delle vite umane che si pongono tra l’arte e la scienza.

Il futuro di Aglaé

Un ritorno previsto, ma condizionato

Al momento, l’acceleratore è stato fermato. Potrà riaccendersi solo a novembre, se l’ASNR riterrà sufficienti le nuove misure correttive. Il Louvre, nel frattempo, si trova a riflettere sul ruolo del laboratorio: un luogo sotterraneo che custodisce tanto i segreti dell’arte quanto le fragilità della tecnica.

Aglaé tornerà probabilmente a funzionare, perché la sua utilità scientifica è troppo grande per essere accantonata. Ma la sua vicenda resta un monito: anche gli strumenti creati per conoscere e conservare l’arte devono rispettare la massima regola dei musei, quella che da sempre accompagna i restauratori. Primum non nocere.