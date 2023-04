Al Met aperta grande mostra dedicata a De Pareja, schiavo africano di Velázquez e ottimo pittore

Molto probabilmente Velázquez eseguì questo ritratto del suo assistente-schiavo a Roma, durante i primi mesi del 1650. L’opera è oggi conservata al Met di New York. Secondo uno dei biografi dell’artista, quando questa pietra miliare della ritrattistica occidentale fu messa in mostra per la prima volta, “ricevette un plauso così universale che, a parere di tutti ai pittori delle diverse nazioni, tutto il resto sembrava pittura ma solo questa era verità.” Qualche anno dopo aver raffigurato il suo modello e collega in modo così orgoglioso e ricco d’affetto e d’ammirazione, Velázquez firmò un contratto di manomissione che avrebbe liberato Pareja dalla schiavitù nel 1654. Da quel momento in poi, Juan de Pareja lavorò come pittore indipendente a Madrid, realizzando ritratti e dipinti religiosi.

Il Met di New York dedica un’ampia mostra, senza precedenti, alla vita e alle conquiste artistiche del pittore afro-ispanico del XVII secolo Juan de Pareja (ca. 1608–1670). Ampiamente noto oggi come soggetto dell’iconico ritratto del Met di Diego Velázquez, Pareja, nato ad Antequera, in Spagna, fu ridotto in schiavitù nello studio di Velázquez per oltre due decenni prima di diventare un artista autonomo, a pieno titolo. La mostra newyorchese è la prima a raccontare la sua storia e ad esaminare il modo in cui il lavoro artigianale di persone ridotte in stato di schiavitù e una società multirazziale sono indissolubilmente legati all’arte e alla cultura materiale dell'”età dell’oro” della Spagna.

