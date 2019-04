Aldilà e al di là, le inquietanti presenze dietro un vetro o una tenda di pizzo. Video

Loredana Nemes vive a Berlino dal 2001 quando ha iniziato il suo lavoro fotografico.

La serie “Beyond” parla di un incontro senza uscita. Viviamo tutti vicino a persone con le quali difficilmente comunichiamo. Ogni giorno attraversiamo luoghi che rimangono alieni e misteriosi. Per alcuni di noi, quelli potrebbero essere caffè turchi o arabi nei quartieri berlinesi di Kreuzberg, Neukölln e Wedding. Solo gli uomini entrano, bevono tè, guardano il calcio, conversano. Si siedono dietro i vetri smerigliati dei loro caffè maschili e lo sono

inaccessibile, quasi invisibile, per le persone (letteralmente) che passano al di fuori. Cosa succede lì dentro? Cosa c’è da scoprire?

Loredana Nemes, nel suo tentativo di un esame più attento, ha fotografato questa alterità. Fotografa finestre e porte nei caffè, nelle sale da tè e nei club di quartiere. Possiamo distinguere le figure dietro i vetri, forme vaghe, riconosciamo le piante in vaso, ma senza volti. Un uomo è un essere sconosciuto. In una foto pensiamo di poter vedere tre uomini seduti a un tavolo, come figure fatte di argilla da modellare, come la Santissima Trinità in un’icona.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,