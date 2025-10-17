Alessandria, scavi alla base di un villa. Trovata una capsula del tempo. Una lettera e alcune monete chiuse in un contenitore di piombo

Nel cuore di Alessandria, durante lavori di scavo di salvataggio condotti dal Consiglio Supremo delle Antichità, è stata portata alla luce una scoperta eccezionale: una capsula del tempo in piombo, custodita tra le fondamenta di una storica villa nel quartiere centrale della città. All’interno, una collezione di monete egiziane rare, risalenti ai regni del sultano Hussein Kamel e del re Fuad I, offre oggi una testimonianza tangibile della ricchezza e della complessità storica di Alessandria.

La capsula conteneva tredici pezzi di diversa denominazione: dalle più piccole monete in millimes a preziose monete d’oro da 100 piastre. Tra queste, figurano esemplari rari come una moneta da due piastre del sultano Hussein Kamel, diverse monete in argento da 5, 10 e 20 piastre e tre monete d’oro del re Fuad I (20, 50 e 100 piastre), considerate tra le emissioni più rare della storia numismatica moderna egiziana.

Epoca e caratteristiche delle monete

Le monete ritrovate appartengono a due periodi storici distinti, strettamente legati alla monarchia egiziana moderna:

Sultano Hussein Kamel (1914‑1917) : monete in argento da 5, 10 e 20 piastre e una rara moneta da 2 piastre (قرشان). Il breve regno di Hussein Kamel rende queste emissioni particolarmente rare e ambite dai collezionisti.

: monete in argento da 5, 10 e 20 piastre e una rara moneta da 2 piastre (قرشان). Il breve regno di Hussein Kamel rende queste emissioni particolarmente rare e ambite dai collezionisti. Re Fuad I (1917‑1936): monete in millimes, argento da 5, 10 e 20 piastre, e monete d’oro da 20, 50 e 100 piastre. Queste emissioni, distribuite nel periodo tra la fine della Prima guerra mondiale e la metà degli anni ’30, rappresentano alcune delle serie più pregiate della numismatica egiziana moderna.

La presenza di queste monete non è solo testimonianza economica, ma riflette anche le profonde trasformazioni politiche e culturali dell’Egitto tra il primo Novecento e gli anni Trenta, periodo in cui Alessandria era un vero crocevia di comunità straniere e scambi commerciali.

La villa e la sua storia

La villa che ha custodito la capsula apparteneva alla famiglia Sifago, una delle più influenti comunità greche di Alessandria. La famiglia ha avuto un ruolo cruciale nella vita economica, sociale e culturale della città tra XIX e XX secolo. La capsula testimonia una tradizione consolidata tra le comunità straniere di sigillare simbolicamente il futuro all’interno delle loro abitazioni, combinando pratiche religiose e culturali.

All’interno della capsula è stata rinvenuta una lettera dattiloscritta in greco, corredata da firme e inviti manoscritti, che documenta la posa della prima pietra della villa il 1° maggio 1937 da parte di Costantino M. Sifago, con il supporto della madre Julia K. Sifago e sotto la supervisione dell’architetto francese Jean Walter. Questo documento testimonia le pratiche culturali e religiose della comunità greca alessandrina nella formalizzazione di momenti significativi della vita domestica.

La tradizione delle capsule del tempo

La pratica di collocare depositi cerimoniali nelle fondamenta di nuovi edifici, volta a garantire prosperità e protezione, ha radici antiche sia nella tradizione greca che in quella egizia. Questo gesto rappresenta un atto di continuità e speranza, lasciando alle generazioni future una testimonianza tangibile della propria esistenza e dei propri valori.

Significato storico e culturale

Il ritrovamento della capsula del tempo offre uno spaccato unico della vita cosmopolita di Alessandria tra fine XIX e primi decenni del XX secolo, mostrando come le comunità straniere abbiano contribuito a plasmare il tessuto sociale, culturale ed economico della città. Le monete, i documenti e la scelta del contenitore in piombo raccontano la volontà di preservare memoria e prosperità, intrecciando elementi greci ed egiziani in un dialogo culturale che attraversa i secoli.

Le monete saranno esposte in un’apposita sezione del Museo Greco-Romano di Alessandria, consentendo al pubblico di ammirare da vicino questo capitolo unico della storia numismatica e urbana della città.