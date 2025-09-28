Alla ricerca dell’arma segreta. Come un sito di fusione del rame di 3000 anni fa potrebbe svelare l’origine della scoperta del ferro

Una ricerca condotta dalla Cranfield University – che confluisce in un saggio pubblicato in queste ore – riapre un capitolo cruciale della storia della metallurgia, fornendo prove concrete che la sperimentazione con rocce ricche di ferro da parte dei fonditori di rame potrebbe essere stata la scintilla che ha portato all’invenzione del ferro. Lo studio, pubblicato nelle ultime ore sul Journal of Archaeological Science (DOI: 10.1016/j.jas.2025.106338), fa emergere nuovi dettagli su un antico sito di fusione risalente a 3000 anni fa: Kvemo Bolnisi, nella Georgia meridionale. Ciò indurrebbe a pensare che alcuni grandi produttori di rame, cercarono insistentemente, forse avendo osservato le qualità straordinarie del ferro “puro” – rarissimo in natura – , la nuova “arma segreta” che avrebbe sconvolto il mondo. Una ricerca pianificata, non un caso o un errrore di percorso, come spesso avviene nelle scoperte o nelle invenzioni antiche.

Kvemo Bolnisi: un’officina di rame o di ferro?

La rianalisi dei reperti sfata vecchie ipotesi archeologiche

Gli scavi condotti negli anni ’50 avevano portato alla luce cumuli di ematite, un minerale di ossido di ferro, e scorie di fusione, inducendo i primi archeologi a ipotizzare che Kvemo Bolnisi fosse un antico sito di produzione del ferro. Tuttavia, le indagini moderne, guidate dal dott. Nathaniel Erb-Satullo, Visiting Fellow in Scienze Archeologiche presso la Cranfield University, hanno smentito questa interpretazione.

I risultati mostrano che gli artigiani dell’età del bronzo fondevano rame, utilizzando l’ossido di ferro non come materia prima, ma come fondente. Questo accorgimento aumentava la resa del rame nella fornace, dimostrando un uso intenzionale e sofisticato dei materiali ferrosi molto prima che il ferro fosse effettivamente estratto e lavorato.

“Il ferro è il metallo industriale per eccellenza al mondo, ma la mancanza di documenti scritti e la tendenza del ferro ad arrugginire hanno reso difficile rintracciare le sue origini. Questo sito è la prova che i metallurgici del rame sperimentavano intenzionalmente con il ferro”, spiega il dott. Erb-Satullo.

La nascita del ferro: un’evoluzione lenta e sperimentale

Dall’uso meteorico al metallo comune

Il ferro non era sconosciuto agli antichi. Alcuni manufatti in ferro risalenti all’età del bronzo, come il celebre pugnale di Tutankhamon, erano realizzati con ferro proveniente dai meteoriti, un materiale estremamente raro e prezioso, più pregiato dell’oro stesso. La vera rivoluzione arrivò solo con la capacità di estrarre ferro dai minerali, come l’ematite, e di lavorarlo per produrre utensili, armi e oggetti strutturali.

La transizione dall’età del bronzo a quella del ferro fu graduale e complessa. L’uso del ferro non solo rivoluzionò l’arte della guerra — con eserciti armati di spade e lance più resistenti — ma cambiò anche il tessuto economico e tecnologico della civiltà, aprendo la strada alle ferrovie e alle strutture in acciaio della rivoluzione industriale.

La sperimentazione con l’ossido di ferro

Come un “banale scarto” rivelò le menti dei metallurgici antichi

Le analisi moderne delle scorie metallurgiche hanno permesso agli archeologi di ricostruire i processi cognitivi dei metallurgici dell’età del bronzo. Il dott. Erb-Satullo sottolinea:

“C’è una meravigliosa simmetria in questo tipo di ricerca: possiamo usare le tecniche della geologia moderna e della scienza dei materiali per entrare nella mente degli antichi scienziati dei materiali. Tutto questo attraverso l’analisi di scorie, materiali di scarto che dall’aspetto sembrano grumi di roccia.”

L’uso intenzionale dell’ossido di ferro nel processo di fusione del rame rappresenta un passaggio sperimentale cruciale verso la metallurgia del ferro, suggerendo che l’invenzione del ferro non fu un episodio isolato, ma il risultato di una lunga tradizione di test, osservazione e adattamento dei materiali disponibili.

Le scorie, spesso considerate rifiuti, diventano qui testimoni silenziosi della creatività antica, rivelando come la manipolazione di materiali diversi, la combinazione di ossidi e la regolazione delle temperature nella fornace siano stati fondamentali per apprendere le proprietà del ferro prima ancora di produrlo intenzionalmente. Questo intreccio di tecnica, intuizione e osservazione sperimentale apre una finestra diretta sul pensiero tecnologico dell’età del bronzo, mostrando un grado di sofisticazione sorprendente e anticipando di secoli la vera Età del Ferro.

Credito immagine: Dott. Nathaniel Erb-Satullo