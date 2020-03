“All’alba vincerò” il coro dei bresciani per esorcizzare il Coronavirus

Condividi 8 Condivisioni



In trincea. Medici, infermieri in prima linea. E la gente è sui balconi. Ad applaudire. A cantare. A ringraziare. A pregare. 🌈 🌈 🌈

SIAMO TUTTI CON VOI # Brescia si combatte il Coronavirus con tutti i mezzi.Medici, infermieri in prima linea.Ad applaudire. A cantare. A ringraziare. A pregare. # andràTuttoBene SIAMO TUTTI CON VOI

E’ già virale il video del dj bresciano, DjEma sul balcone della sua abitazione a Ronco di Gussago (Brescia). Casse al massimo, mixer e la voce di Pavarotti sparata al cielo. “Tramontate stelle! All’alba vincerà”, dal Nessun Dorma di Puccini

Particolarmente cara ai bresciani è anche la canzone “Madonnina dai riccioli d’oro”, cantata dagli ultrà durante le partite del Brescia Calcio. Un’invocazione oggi più che mai necessaria.

Il climax: “Filo diretto col paradiso

dona ai malati un conforto un sorriso.

Prega Tuo Figlio digli che noi

siamo BRESCIANI e siam figli Tuoi.”

“L’ha scolpita in un tronco d’abete

un bel pastorello.

Dall’altare di quella cappella

che guarda la valle.

Poi qualcuno colori e pennello

l’ha un dì pitturata:

Ora è simbolo d’ogni viandante

che passa di là.

Madonnina dai riccioli d’oro

stai pregando tu dimmi per chi,

per quell’uomo che suda in un campo,

per la donna che soffre da tempo.

Tu d’estate sei sotto il sole,

e d’inverno tra il gelo e la neve.

Al tepore della primavera

circondata di fiori sei Tu.

Filo diretto col paradiso

dona ai malati un conforto un sorriso.

Prega Tuo Figlio digli che noi

siamo BRESCIANI e siam figli Tuoi.

Son passato un mattino d’autunno

sul verde sentiero,

la Madonna dai riccioli d’oro

non c’era… mistero.

Nella nicchia deserta avanzava

quel dolce tesoro,

e il viandante che passa davanti

pregarti non può.

Madonnina dai riccioli d’oro

stai pregando tu dimmi per chi,

per quell’uomo che suda in un campo,

per la donna che soffre da tempo.

Tu d’estate sei sotto il sole,

e d’inverno tra il gelo e la neve.

Al tepore della primavera

circondata di fiori sei Tu.

Filo diretto col paradiso

dona ai malati un conforto un sorriso.

Prega Tuo Figlio digli che noi

siamo BRESCIANI e siam figli Tuoi.

Pastorello e pittore d’un tempo

c’è urgente bisogno di voi.

La madonna dai riccioli d’oro

ritornate a rifare per noi.

Filo diretto col paradiso

dona ai malati un conforto un sorriso.

Prega Tuo Figlio digli che noi

siamo BRESCIANI e siam figli Tuoi”.