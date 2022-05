All’asta 111 gioielli romani e medievali: anelli, pendenti, bracciali e collane. Assolutamente da vedere

111 gioielli antichi, in buona parte risalenti all’Antica Roma o al Medioevo italiano ed europeo, vanno all’asta in queste ore, on line, sul sito della casa d’aste internazionale Catawiki . Le aste di gioielli dell’antichità sono seguitissime dal pubblico perché si sta diffondendo la moda di indossare questi oggetti. E in effetti, osservando i prezzi contenuti, la moda può essere seguita da molti. I gioielli, secondo quanto dichiarano i venditori, vengono da antiche collezioni. Per vedere, per curiosità, una bellissima vetrina con 111 gioielli antichi, maschili e femminili, è possibile CLICCARE QUI

