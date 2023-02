All’asta 32 lettere di Lady D inviate una coppia di amici. Le confessioni sul divorzio

32 lettere, una principessa triste, una coppia di amici. Vanno all’asta in Cornovaglia le lettere che lady D inviò, durante mesi estremamente difficili, a due amici. Le lettere – che saranno vendute separatamente, non in blocco – potrebbero avere un valore di 90mila sterline ma, considerato il fatto che gli scritti sono stati vergati durante la separazione da Carlo e che la principessa non nascose il proprio dolore ai destinatari delle missive, le offerte potrebbero salire considerevolmente. Diana Spencer confessa, in quegli scritti, che se avesse immaginato la devastazione che seguì alla definitiva separazione da Carlo non avrebbe dato il consenso per il divorzio.

I preziosi fogli andranno all’incanto il 16 febbraio – poco dopo il giorno di San Valentino – presso la casa d’aste Lay’s Auctioneers, a partire dalle 10.

“Susie e Tarek Kassem, amici intimi di Diana, Principessa del Galles, custodiscono queste lettere da oltre 25 anni. – scrive Lay’s Auctioneers – Riflettono la relazione speciale e amorevole che avevano con le donne più uniche che avessero mai conosciuto. Ora, nel 2023, la proprietà di questi toccanti documenti è una responsabilità che i Kassem non desiderano trasferire ai propri figli o nipoti. Hanno deciso di vendere le lettere e utilizzare i proventi della vendita per sostenere alcuni degli enti di beneficenza che erano vicini al cuore di Susie e Diana”.

“Susie e Tarek si sentono estremamente privilegiati per aver avuto l’opportunità di conoscere la principessa così da vicino. Nel corso della loro amicizia i Kassem si sono sempre stupiti dell’incredibile effetto che Diana aveva su chiunque entrasse in contatto con lei, per strada, a teatro, al ristorante o altrove. La sua presenza elettrizzante trascende il tempo. Il fascino della gente per la principessa Diana non è quasi diminuito dalla sua tragica morte. A Lay’s Auctions abbiamo visto quanto le persone siano entusiaste dell’opportunità di possedere qualcosa di suo, in particolare qualcosa di personale come le sue lettere scritte a mano; lo paragonano al possesso della preziosa reliquia di un santo”.

“Con questo in mente, i Kassem vorrebbero dare ad altre persone l’opportunità di acquisire “un ricordo” della Principessa e, così facendo, sostenere cause per lei importanti. I Kassem hanno conservato alcune delle loro lettere più personali e riservate, ma in gran parte questa raccolta di oltre 30 lettere e biglietti illustra l’indole immensamente calda e amorevole di Diana in modo affascinante e delizioso. Alcune lettere toccano l’enorme stress che stava vivendo durante i periodi di crepacuore molto pubblico, eppure la sua forza di carattere e il suo carattere generoso e spiritoso traspaiono. È una raccolta di corrispondenza straordinariamente toccante, scritta da una delle donne più importanti e influenti del XX secolo , e documenta una delle sue amicizie più preziose e significative durante gli ultimi 2 anni della sua vita”.