All’asta dipinto con l’ingenua pellegrina. Un tela lieve ma licenziosa e sensuale. Ecco perché

Un dipinto con soggetto settecentesco, derivato da Grimou, va all’asta on line con una quotazione molto interessante per i collezionisti. La stessa iconografia doveva essere un gioco colto che rappresentava una giovane pellegrina, sul cammino di Santiago, seppur nel Settecento licenzioso il bordone del pellegrino e la conchiglia alludessero, al contempo, agli organi maschili e femminili. La purezza sconfinata della modella è in grado di instaurare un corto-circuito sensuale che gli spettatori antichi sapevano apprezzare, in una chiave di lettura proibita. L’olio va all’asta in queste ore sul sito Catawi8ki e viene presentato come un quadro italiano dell’Ottocento derivato dalla Pellegrina di Grimou. Ma – e potrete vedere negli ingrandimenti, entrando nel sito – la tela, a nostro giudizio, è forse più antica e, pertanto, ancor più interessante. Per vedere tutte le foto, conoscere le quotazioni del pezzo e leggere la scheda dell’opera potete CLICCARE QUI

